El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, dio a conocer la mañana de este martes 26 de agosto la actualización del estado que guarda la tormenta tropical "Juliette".

El SMN informó que la tormenta tropical "Juliette" continúa alejándose de costas mexicanas . Los desprendimientos nubosos y la amplia circulación del fenómeno ocasionan chubascos con lluvias puntuales fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur.

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a 840 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur .

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (290°) a 20 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h.

Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costa occidental de Baja California Sur.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

"Juliette" es el décimo ciclón tropical de la temporada en la cuenca del Pacífico, donde se prevén entre 16 y 20 .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA