De acuerdo con el pronóstico del día de hoy, lunes 25 de febrero, el paso de los trenes de ondas tropicales provenientes de África y que atraviesan nuestro país provoca abundante humedad en toda la región centro, occidente, el Bajío y el sur de México.Asimismo, durante la noche en estas mismas regiones se prevé la formación de nubes de tormenta. Se espera que a lo largo del día las lluvias se presenten en gran parte de Jalisco, según el pronóstico del tiempo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé probabilidad de lluvia débil con probabilidad de entre el 50 % y el 70 % en la región, asimismo, cielo parcialmente nuboso.De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 19 grados centígrados esta noche en Guadalajara.Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.