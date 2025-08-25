De acuerdo con el pronóstico del día de hoy, lunes 25 de febrero, el paso de los trenes de ondas tropicales provenientes de África y que atraviesan nuestro país provoca abundante humedad en toda la región centro, occidente, el Bajío y el sur de México.

Asimismo, durante la noche en estas mismas regiones se prevé la formación de nubes de tormenta. Se espera que a lo largo del día las lluvias se presenten en gran parte de Jalisco, según el pronóstico del tiempo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 25 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé probabilidad de lluvia débil con probabilidad de entre el 50 % y el 70 % en la región, asimismo, cielo parcialmente nuboso.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 25 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 19 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 20:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 21:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 22:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 23:00 18 grados centígrados Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

AS