La Fiscalía de Jalisco dio a conocer el día de ayer que, derivado de acciones de investigación por parte de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, se logró la captura y vinculación a proceso de 11 presuntos agresores de menores de edad .

Los delitos que se les imputan a estos 11 aprehendidos son:

Abuso sexual infantil

Abuso sexual infantil agravado

Corrupción de menores

Maltrato infantil

Cabe decir que en la mayoría de los casos, los agresores eran familiares directos de las víctimas, mientras que en dos asuntos, los responsables eran personas conocidas por los menores.

Según lo que va de las investigaciones, las agresiones ocurrieron entre los años 2016 y 2025 en distintos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos:

Tlajomulco de Zúñiga (4)

Zapopan (3)

Guadalajara (2)

Tonalá (2)

Las capturas de estos presuntos agresores se realizaron mediante diferentes mecanismos: nueve personas fueron detenidas por mandato judicial y dos personas se presentaron tras citación ministerial.

Una vez vinculados a proceso:

A 6 asuntos se les impusieron medidas cautelares diversas

A 4 se les ordenó prisión preventiva oficiosa

A uno se le dictó prisión preventiva justificada

La Fiscalía de Jalisco exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia o abuso infantil, pues afirma que la denuncia es el primer paso para garantizar justicia y protección .

En caso de la comisión de un delito, es importante presentar la denuncia a la brevedad; fuera de la Zona Metropolitana pueden presentarse ante el Ministerio Público más cercano.

En el Área Metropolitana se debe acudir a la Unidad de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía del Estado, ubicada en el edificio de Ciudad Niñez en Avenida de Las Américas 599, Colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara.

