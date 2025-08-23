La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) realizará cierres temporales en diversas vialidades, en un horario de 22:00 a 05:00 horas, como parte del Programa de Bacheo Programado Nocturno.Durante este lapso se llevarán a cabo trabajos de bacheo y rehabilitación del pavimento, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reducir riesgos de accidentes y ofrecer a la ciudadanía una ciudad libre de baches.El programa de Bacheo Programado Nocturno se llevará a cabo en 217 avenidas principales, que en conjunto recorren más de mil kilómetros en la ciudad, con la participación de 50 cuadrillas de trabajo.Cada noche se atenderán al menos 10 kilómetros de vialidad, a fin de eliminar los baches existentes y mantener las rutas en óptimas condiciones de tránsito.Los cierres iniciaron el pasado 19 de agosto, en Eje 3 Oriente, continuando de manera progresiva en las siguientes vialidades:Posteriormente, se realizarán trabajos en las siguientes vialidades, de las cuales se informará oportunamente acerca de los tramos a intervenir y las alternativas viales:Se invita a la ciudadanía a planear con anticipación sus traslados y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternas durante las noches en que se realicen los trabajos de bacheo.La dependencia exhortó a mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría, donde se publicarán en tiempo real las alternativas viales y actualizaciones sobre los cierres.La Secretaría de Obras y Servicios agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA