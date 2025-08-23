La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) realizará cierres temporales en diversas vialidades, en un horario de 22:00 a 05:00 horas , como parte del Programa de Bacheo Programado Nocturno.

Durante este lapso se llevarán a cabo trabajos de bacheo y rehabilitación del pavimento , con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reducir riesgos de accidentes y ofrecer a la ciudadanía una ciudad libre de baches.

No te pierdas: MÁS lluvia para Guadalajara hoy sábado a esta hora

El programa de Bacheo Programado Nocturno se llevará a cabo en 217 avenidas principales, que en conjunto recorren más de mil kilómetros en la ciudad, con la participación de 50 cuadrillas de trabajo.

Cada noche se atenderán al menos 10 kilómetros de vialidad , a fin de eliminar los baches existentes y mantener las rutas en óptimas condiciones de tránsito.

Los cierres iniciaron el pasado 19 de agosto, en Eje 3 Oriente, continuando de manera progresiva en las siguientes vialidades:

23 de agosto : Canal de Apatlaco, con cierre en ambos sentidos, de calle Galeana a calle Literatos. Alternativas viales: Juan N. Álvarez, Canal de Tezontle y Av. Girasol.

: Canal de Apatlaco, con cierre en ambos sentidos, de calle Galeana a calle Literatos. Alternativas viales: Juan N. Álvarez, Canal de Tezontle y Av. Girasol. 24 de agosto : Canal de Tezontle, con cierre en carriles sentido poniente a oriente, de Calz. de la Viga a Periférico, de 22:00 a 02:00 horas; y posteriormente los carriles en sentido oriente a poniente, de Periférico Norte a Periférico Sur, de 02:00 a 05:00 horas. Alternativas viales: Av. Juan N. Álvarez, Plutarco Elías Calles, Eje 4 Sur, Eje 5 Sur, Eje 6 Sur, Ferrocarril de Río Frío y Av. Canal de Apatlaco.

: Canal de Tezontle, con cierre en carriles sentido poniente a oriente, de Calz. de la Viga a Periférico, de 22:00 a 02:00 horas; y posteriormente los carriles en sentido oriente a poniente, de Periférico Norte a Periférico Sur, de 02:00 a 05:00 horas. Alternativas viales: Av. Juan N. Álvarez, Plutarco Elías Calles, Eje 4 Sur, Eje 5 Sur, Eje 6 Sur, Ferrocarril de Río Frío y Av. Canal de Apatlaco. 25 de agosto: Periférico, con cierre de carriles en ambos sentidos, de Paseo de la Reforma a Av. Cafetales. Alternativas viales: Av. Insurgentes, Revolución, Patriotismo, Eje 10 Sur, Calz. Acoxpa, Calz. de la Virgen, Eje 3 Oriente, Av. Javier Rojo Gómez, Circuito Interior, Eje 6 Norte, Eje 5 Norte y Río San Joaquín.

Posteriormente, se realizarán trabajos en las siguientes vialidades, de las cuales se informará oportunamente acerca de los tramos a intervenir y las alternativas viales:

26 de agosto – Eje 4 Oriente

27 de agosto – Eje 5 Norte

28 de agosto – Eje 1 Sur

29 de agosto – Av. Paseo de la Reforma

30 de agosto – Av. Oceanía

31 de agosto – Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa

1 de septiembre – Canal de Tezontle

2 de septiembre – Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad

Se invita a la ciudadanía a planear con anticipación sus traslados y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternas durante las noches en que se realicen los trabajos de bacheo.

La dependencia exhortó a mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría, donde se publicarán en tiempo real las alternativas viales y actualizaciones sobre los cierres.

La Secretaría de Obras y Servicios agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA