El pronóstico de lluvia bajará para este miércoles 27 de agosto, aunque seguirán reportándose algunas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Aquí la información sobre el estado del clima:

Meteored pronostica para Guadalajara este miércoles cielos nubosos, principalmente, aunque se esperan más por la noche . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 25 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 30 km/h por la mañana.

El pronóstico general de lluvia para la ciudad es del 70 por ciento, menor que en días posteriores, pero se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso; sobre todo por la noche .

Las lluvias repuntarán para el jueves y viernes próximos, para luego descender otra vez el fin de semana .

Clima para Guadalajara este miércoles

11:00 horas Nubes y claros 22 °C 14:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 25 °C 17:00 horas Nubes y claros 24 °C 20:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 21 °C 23:00 horas Tormenta (40% de probabilidad de lluvia) 18 °C

La probabilidad de lluvia en Guadalajara para este miércoles es mayor por la noche, entre las 08:00 y las 11:00 pm .

Clima nacional del miércoles 27 al viernes 29 de agosto de 2025

El monzón mexicano, en interacción con divergencia, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas. Pronosticándose durante el miércoles lluvias puntuales intensas en el norte y centro de Sinaloa.

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional en interacción con una circulación ciclónica en altura, con la onda tropical núm. 26, que se desplazarán sobre el oriente, centro y occidente de México; además de inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país; y con posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional.

Otro canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, interactuará con una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con puntuales intensas en Chiapas.

Una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, reforzará la probabilidad de lluvias en dicha región.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteorted

