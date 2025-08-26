El caso de Ismael "El Mayo" Zambada tuvo un giro ayer en Estados Unidos y comenzó a “cantar”, como reportan algunos medios, sobre sus actividades delictivas en México. Este lunes, Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y de los más históricos del narcotráfico en México, se declaró culpable de dos cargos relacionados con crimen organizado en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos."El Mayo" reconoció durante su audiencia que dirigió por cinco décadas una red criminal y admitió que, a lo largo de ese tiempo, entregó sobornos a autoridades policiales, militares y políticas en México para garantizar la operación de su organización.Frente al juez Brian Cogan, así como fiscales, agentes de la DEA y representantes de los medios de comunicación, Zambada renunció a su derecho a juicio y a presentar apelaciones.Esta primera audiencia de "El Mayo" fue conocida como su primer "canto", por lo que después de décadas esquivando a la justicia y manteniendo un perfil discreto, el capo sinaloense, creador de una red internacional de narcotráfico, se enfrenta ahora a la posibilidad de cadena perpetua.Ahora bien, se estima que Ismael Zambada sería en teoría el tercer hombre más rico del mundo, ya que la multa que entregará de su patrimonio supera los nueve mil millones de dólares de la fortuna de María Asunción Aramburuzabala y familia, según la lista de las personas más ricas de México de Forbes.Sin embargo, es un aproximado, ya que, al ser dinero ilegal, no se puede contabilizar; entonces podría ser mucho más la suma total de su fortuna.Ismael "El Mayo" Zambada, de 77 años, nacido el 1 de enero de 1948 en Culiacán, Sinaloa, inició en el crimen organizado en la década de los 70, con el Cártel de Guadalajara de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Rafael "Caro" Quintero.Años después, Zambada colaboró junto con Armando Carrillo, "El Señor de los Cielos", en el Cártel de Juárez.Durante los 2000, comenzó a trabajar con Joaquín "El Chapo" Guzmán, con quien fundó el Cártel de Sinaloa, y con quien inició el tráfico de cocaína por América Latina, México y hasta Estados Unidos.Tras la primera detención de "El Chapo" en 1993, el nombre de "El Mayo" comenzó a ser más conocido.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA