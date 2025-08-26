Martes, 26 de Agosto 2025

Guadalajara TORMENTOSA esta noche; vienen lluvias este martes

Para este martes 26 de agosto, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 26 de agosto se prevé tormentas en Guadalajara por la noche. UNSPLASH/ V. Kondratyev/ UNSPLASH/ R. Lopez

De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología, el tiempo para este 26 de agosto en el territorio nacional se ve afectado por el paso de ondas tropicales por las costas del sur de México, en combinación con el ingreso de humedad que mantendrá lluvias.

Por otro lado, en los estados del centro y occidente se prevén fuertes lluvias a lo largo del día. En Jalisco se pronostican chubascos con actividad eléctrica durante la tarde y noche. En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) también existen condiciones para que se presenten chubascos puntuales en horas nocturnas. Las temperaturas oscilarán entre 24 y 26 grados, con cielo mayormente cubierto.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 26 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé probabilidad de lluvia débil con probabilidad de entre el 50 % y el 70 % en la región, asimismo, cielo  parcialmente nuboso.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 26 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de  19 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  23 grados centígrados  Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
20:00  21 grados centígrados  Nubes y claros
21:00  21 grados centígrados  Nubes y claros
22:00  18 grados centígrados  Tormenta con probabilidad de 30% en la región
23:00  18 grados centígrados  Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

