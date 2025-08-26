De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología, el tiempo para este 26 de agosto en el territorio nacional se ve afectado por el paso de ondas tropicales por las costas del sur de México, en combinación con el ingreso de humedad que mantendrá lluvias.Por otro lado, en los estados del centro y occidente se prevén fuertes lluvias a lo largo del día. En Jalisco se pronostican chubascos con actividad eléctrica durante la tarde y noche. En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) también existen condiciones para que se presenten chubascos puntuales en horas nocturnas. Las temperaturas oscilarán entre 24 y 26 grados, con cielo mayormente cubierto.Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé probabilidad de lluvia débil con probabilidad de entre el 50 % y el 70 % en la región, asimismo, cielo parcialmente nuboso.De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 19 grados centígrados esta noche en Guadalajara.Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS