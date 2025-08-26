De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología, el tiempo para este 26 de agosto en el territorio nacional se ve afectado por el paso de ondas tropicales por las costas del sur de México, en combinación con el ingreso de humedad que mantendrá lluvias.

Por otro lado, en los estados del centro y occidente se prevén fuertes lluvias a lo largo del día. En Jalisco se pronostican chubascos con actividad eléctrica durante la tarde y noche. En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) también existen condiciones para que se presenten chubascos puntuales en horas nocturnas. Las temperaturas oscilarán entre 24 y 26 grados, con cielo mayormente cubierto.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 26 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé probabilidad de lluvia débil con probabilidad de entre el 50 % y el 70 % en la región, asimismo, cielo parcialmente nuboso.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 26 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 19 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 23 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 20:00 21 grados centígrados Nubes y claros 21:00 21 grados centígrados Nubes y claros 22:00 18 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 30% en la región 23:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

AS