Al grito de "¿Dónde están los desaparecidos? Los queremos de vuelta y vivos", "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", entre otras consignas, cientos de familiares de personas desaparecidas marcharon para exigir la localización con vida de sus familiares.

La protesta se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y en un contexto en el que Jalisco es el primer lugar en personas desaparecidas con más de 15 mil 838.

Participaron colectivos como Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra, entre otros. Marta Leticia García, de este último colectivo, reclama que siguen incrementándose el número de personas desaparecidas.

"Cada 30 de agosto que pasa, las cifras de personas desaparecidas siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones. Los hallazgos recientes en Jalisco lo confirman: los ranchos Izaguirre y La Vega y la fosa de las Agujas se suman a otros cientos de lugares donde han sido encontradas personas sin vida".

Una de ellas es María Cristina Herrera busca a su hijo Juan Carlos Rivera. Él desapareció el 5 de agosto de 2022 y a 3 años, sigue sin encontrarlo y peor, reclama a la Fiscalía de Jalisco por la falta de avances.

"Que Fiscalía nos dé respuestas porque vamos y nunca tienen respuesta, toda la información que tienen es porque yo se las he llevado. Busco respuestas y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para poderles llevar respuesta a ellos".

Este medio publicó que entre 2018 y 2024, la Fiscalía de Jalisco registró únicamente 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada, en la que participaron servidores públicos. En lo que va de 2025, se han emitido siete sentencias por desaparición de particulares y dos por desaparición forzada, según comunicados de la dependencia y datos vía transparencia.

Por ello, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, reclama que siguen protestando para exigir la aparición con vida de sus familiares y prevenir estos hechos.

"Que no permitan estos actos en que encontramos a nuestras hijas, nuestros hijos muchas veces en fosas, despedazados, torturados o que tengan personas privadas de su libertad en una esclavitud moderna".

El activista señaló que se han presentado casos de reclutamiento no solo para fines de la "guerra", sino para distintas actividades criminales.

"Un reclutamiento forzado no solo para temas de sicariato en la guerra, temas de drogas, sino también para la pizca de fruta, aguacate, limón y todo lo que se necesita para mantener a estas organizaciones criminales".

Al llegar a Palacio de Gobierno, los activistas colgaron lonas con las imágenes de personas desaparecidas para hacer visible la difusión y tratar de localizarlos.

