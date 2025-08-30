La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) emitió una advertencia a los usuarios de aplicaciones de transporte en el estado.De acuerdo con la información disponible, a través de plataformas digitales es que se ha comenzado a ofrecer transporte público en motocicletas. Sin embargo, este servicio se encuentra prohibido en el estado.Actualmente, existe un operativo de vigilancia para inhibir este tipo de servicio. Ante cualquier irregularidad se invita a reportar el hecho a los teléfonos 33-3819-2419 y 33-3819-2426, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.De igual forma, la Setran emitió una imagen informativa sobre cómo identificar automóviles o vehículos “piratas” a través de servicios de este tipo. Para identificarlo, antes de pedir y abordar un vehículo de plataforma verifica que: De no cumplir con estos cinco puntos, ten cuidado, pues podría ser un vehículo "pirata".* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB