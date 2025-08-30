La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) emitió una advertencia a los usuarios de aplicaciones de transporte en el estado.

De acuerdo con la información disponible, a través de plataformas digitales es que se ha comenzado a ofrecer transporte público en motocicletas. Sin embargo, este servicio se encuentra prohibido en el estado.

Actualmente, existe un operativo de vigilancia para inhibir este tipo de servicio. Ante cualquier irregularidad se invita a reportar el hecho a los teléfonos 33-3819-2419 y 33-3819-2426, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

De igual forma, la Setran emitió una imagen informativa sobre cómo identificar automóviles o vehículos “piratas” a través de servicios de este tipo. Para identificarlo, antes de pedir y abordar un vehículo de plataforma verifica que:

Sea una plataforma autorizada, y solicitando el servicio siempre dentro de la aplicación (solo Didi, Uber e inDrive en el Área Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta)

El auto no porte placas de otro estado

Revisa que placas, marca, modelo y color de vehículo, así como identidad y fotografía del conductor coincidan con las indicadas en la aplicación

Pon atención a puertas y vidrios traseros; no deben tener sistema de bloqueo

Revisa que los puntos de partida y destino sean los correctos

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

De no cumplir con estos cinco puntos, ten cuidado, pues podría ser un vehículo "pirata".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

