Sábado, 30 de Agosto 2025

Jalisco |

¿Cómo identificar un vehículo pirata al usar aplicaciones de transporte?

La Setran emitió una advertencia sobre el uso de aplicaciones de transporte

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

La Setran realiza operativos diversos operativos de vigilancia en Jalisco. ESPCEIAL / FACEBOOK Setran

La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) emitió una advertencia a los usuarios de aplicaciones de transporte en el estado.

De acuerdo con la información disponible, a través de plataformas digitales es que se ha comenzado a ofrecer transporte público en motocicletas. Sin embargo, este servicio se encuentra prohibido en el estado.

Actualmente, existe un operativo de vigilancia para inhibir este tipo de servicio. Ante cualquier irregularidad se invita a reportar el hecho a los teléfonos 33-3819-2419 y 33-3819-2426, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

De igual forma, la Setran emitió una imagen informativa sobre cómo identificar automóviles o vehículos “piratas” a través de servicios de este tipo. Para identificarlo, antes de pedir y abordar un vehículo de plataforma verifica que:

  • Sea una plataforma autorizada, y solicitando el servicio siempre dentro de la aplicación (solo Didi, Uber e inDrive en el Área Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta)
  • El auto no porte placas de otro estado
  • Revisa que placas, marca, modelo y color de vehículo, así como identidad y fotografía del conductor coincidan con las indicadas en la aplicación
  • Pon atención a puertas y vidrios traseros; no deben tener sistema de bloqueo
  • Revisa que los puntos de partida y destino sean los correctos

De no cumplir con estos cinco puntos, ten cuidado, pues podría ser un vehículo "pirata".

