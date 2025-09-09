OtoñoBierFest llega a Guadalajara: Fechas, precios y actividades

Guadalajara se prepara para recibir la segunda edición del OtoñoBierFest, la experiencia más auténtica del Oktoberfest alemán en México. Este 19 y 20 de septiembre, el Predio Titanes será el epicentro de esta fiesta cervecera que promete dos días de música, gastronomía, tradición y, por supuesto, ¡cerveza alemana de calidad mundial!

¿Qué es el OtoñoBierFest?

Inspirado en el famoso Oktoberfest de Múnich , este festival reproduce fielmente la atmósfera de las grandes carpas bávaras. Encontrarás cerveza original alemana de marcas reconocidas como Erdinger y Bayreuther, platillos típicos y música en vivo dentro de un espacio temático al estilo germano.

El evento coincide con las fechas oficiales del Oktoberfest mundial y busca consolidarse como el punto de encuentro para los amantes de la cultura cervecera en México.

Se contará con la presencia del chef Federico Gallo, quien preparará comida típica alemana, un parada obligada que no debes dejar perder.

Y para los niños habrá una zona especial con inflables y juegos, así como una ludoteca para los más pequeños.

Boletos y precios

Los boletos ya están disponibles en distintas etapas y modalidades:

General (Incluye tarro oficial y 500 ml de cerveza de bienvenida):

Preventa: 650 pesos

Etapa 1: 800 pesos

Etapa 2: 900 pesos

Promoción 4x3: 600 pesos por persona

VIP (Incluye tarro de cerámica, cerveza de bienvenida, zona exclusiva, baños privados y servicio de meseros):

Preventa: 900 pesos

Etapa 1: Mil pesos

Etapa 2: Mil 200 pesos

Promoción 4x3: 750 pesos por persona

Compra tus entradas AQUÍ.

Horarios y más detalles

Viernes 19: 17:00 a 24:00 horas

Sábado 20: 13:00 a 24:00 horas

Los asistentes podrán disfrutar de un sistema cashless con pago por tarjeta o recarga en efectivo. Niños mayores de 3 años pueden ingresar acompañados de un adulto , pero las bebidas alcohólicas son exclusivamente para mayores de edad.

Habrá valet parking disponible, pero se recomienda asistir con conductor designado o sin vehículo.

¿Cómo llegar?

Será en el Predio Titanes ubicado en la avenida Sebastian Bach y avenida Tchaikovski, en Zapopan; frente al Parque Metropolitano.

¡Prepárate para levantar tu tarro y vivir el auténtico Oktoberfest sin salir de Guadalajara!

Para más información y compra de boletos, visita: otonobierfest.com

