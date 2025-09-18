Este lunes 22 de septiembre de 2025 marca el inicio oficial del otoño en el hemisferio norte, con la llegada del equinoccio de otoño , un fenómeno astronómico que ocurre cuando el día y la noche tienen prácticamente la misma duración.

De acuerdo con los cálculos astronómicos, el equinoccio de otoño 2025 ocurrirá exactamente a las 12:19 horas (hora del centro de México). En ese momento, el Sol cruzará el ecuador celeste en dirección sur, marcando el cambio de estación y dando paso a jornadas con menos luz solar y temperaturas más frescas.

El término "equinoccio" proviene del latín aequinoctium, que significa "noche igual", y se refiere al equilibrio temporal entre el día y la noche que se experimenta en esta fecha. Aunque esta igualdad no es exacta en todos los lugares del planeta debido a la inclinación del eje terrestre, el fenómeno sigue siendo un símbolo del cambio estacional.

El equinoccio de otoño no solo tiene relevancia astronómica, sino también cultural. Diversas civilizaciones antiguas, como los mayas y los aztecas, observaban estos eventos para alinear templos y marcar ciclos agrícolas. En sitios como Chichén Itzá, en Yucatán, se pueden observar efectos visuales únicos, como la famosa “serpiente emplumada” descendiendo por la escalinata de El Castillo.

Con la llegada del otoño, se inicia también una etapa de transformación en la naturaleza: las hojas cambian de color, los días se vuelven más cortos y muchas especies se preparan para el invierno.

Así que este 22 de septiembre, a las 12:19 horas, el hemisferio norte da la bienvenida oficial al otoño. Una excelente oportunidad para conectar con los ritmos de la Tierra y disfrutar de la belleza de esta estación.

