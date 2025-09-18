Luego de las labores emprendidas este jueves por el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco , en coordinación con la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, las buscadoras notificaron el hallazgo de cuatro cuerpos más, inhumados de forma irregular, en el Panteón de San Sebastianito de Tlaquepaque.

El colectivo refirió que no fue posible identificar sus características generales, ya que se encontraban completamente emplayados. Con estas víctimas suman al menos 40 los encontrados en este sitio en condiciones similares, desde que se dio a conocer el hallazgo de estas inhumaciones irregulares a mediados del mes de agosto.

Al respecto la vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, señaló que continúan las indagatorias sobre estos hallazgos en torno a dos líneas: que sea una posible fosa clandestina o un punto de inhumación clandestina.

"Continúan abiertas ambas investigaciones en los dos sentidos, es decir, sí hay cuerpos que fueron ya recuperados a través de los trabajos periciales, cuyas características sí nos hacen presumir que fueron inhumaciones clandestinas, pero también está abierta la investigación por el uso adecuado de protocolos y el manejo de restos inhumados legalmente en las diferentes criptas, y que pudieran haber sido cambiados de lugar sin respetar las normas sanitarias", manifestó la vicefiscal en rueda de prensa de seguridad semanal.

También reiteró que se trabaja no solo en la identificación de los restos, sino también en los procesos de responsabilidad penal que involucren los delitos que correspondan.

EE