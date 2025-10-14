Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica en niveles altos —que se desplaza sobre el sur del golfo de México—; una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur; el ingreso del frente frío número 7 sobre el noroeste del país; las corrientes en chorro polar y subtropical; y el desplazamiento de la onda tropical número 37 al sur de las costas de Jalisco y Colima, traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en los dos estados antes mencionados, además de otras latitudes. En Puerto Vallarta se espera la caída de lluvia.En la urbe vallartense el cielo permanecerá casi cubierto, además de temperaturas que oscilarán de los 32 a los 26 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 28 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 2.2 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 1.5 a 2.5 metros en los litorales de Jalisco.El SMN reportó hoy, en punto de las 06:00 horas, que una zona de baja presión a 415 kilómetros al sur de Boca Pijijiapan, en Chiapas, mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en 7 días. En caso de evolucionar a ciclón tropical, llevaría por nombre “Sonia” y sería la tormenta número 17 de la región del Pacífico. Con información del SMN, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO