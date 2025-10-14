Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica en niveles altos —que se desplaza sobre el sur del golfo de México—; una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur; el ingreso del frente frío número 7 sobre el noroeste del país; las corrientes en chorro polar y subtropical; y el desplazamiento de la onda tropical número 37 al sur de las costas de Jalisco y Colima, traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en los dos estados antes mencionados, además de otras latitudes. En Puerto Vallarta se espera la caída de lluvia.

A esta lloverá hoy, 14 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá casi cubierto, además de temperaturas que oscilarán de los 32 a los 26 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 28 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 2.2 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:

05:00 a 07:00 PM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 0.3 mm 08:00 a 09:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 1.3 mm 10:00 PM a 12:00 AM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 0.5 mm

También se reporta oleaje de 1.5 a 2.5 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se halla el posible ciclón tropical, "Sonia”?

El SMN reportó hoy, en punto de las 06:00 horas, que una zona de baja presión a 415 kilómetros al sur de Boca Pijijiapan, en Chiapas, mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en 7 días. En caso de evolucionar a ciclón tropical, llevaría por nombre “Sonia” y sería la tormenta número 17 de la región del Pacífico.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

