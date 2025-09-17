El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante la madrugada de este miércoles 17 de septiembre, se formó en el océano Atlántico, la depresión tropical Siete.

Su centro se localiza a 1,905 kilómetros al este-sureste de las Antillas Menores y a 4,410 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo.

Presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

Pronóstico para hoy miércoles 17 de septiembre

Para hoy, se pronostican lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en regiones de Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes (de 50 a 75 mm) en zonas de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en áreas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, e intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro,

Hidalgo y Tlaxcala.

Las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

