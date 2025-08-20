Este miércoles 20 de agosto, diversas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) despertaron con una lluvia moderada, evento que rápidamente comenzó a generar afectaciones en la ciudad, como calles inundadas, autos varados, avenidas con una carga vial intensa y cierres a la circulación. Aquí te presentamos un recuento de los daños.

Te puede interesar: Lluvia matutina genera caos en el Área Metropolitana de Guadalajara (VIDEOS)

Afectaciones por la lluvia matutina de este miércoles

Cierres viales por inundaciones:

La Policía Vial de Jalisco, así como elementos de Protección Civil y Bomberos de los municipios de la urbe, notificaron del cierre a la circulación en varios puntos debido al acumulamiento de agua:

Paso a desnivel de las avenidas Washington y 8 de Julio

Paso a desnivel de las avenidas Niños Héroes e Inglaterra

Cruce de las avenidas Mariano Otero y Lázaro Cárdenas, bajo los Arcos del Milenio, en ambos sentidos

Avenidas Colón y López de Legaspi

Paso a desnivel de Washington y Héroes Ferrocarrileros

Túnel de Periférico sur a la altura del ITESO

Zonas aledañas al Mercado de Abastos

Paseo de la Arboleda y Chicalote

Patria y avenida Colón

López Mateos y La Calma

Amado Nervo y Tenochtitlan

Paso a desnivel de López Mateos y Copérnico

López Mateos y Sierra de Cuale

López Mateos y Moctezuma

López Mateos y Galileo Galilei

Paso a desnivel de Mariano Otero y Periférico

Avenidas Juan Pablo II y Circunvalación

Paso a desnivel de avenida 8 de Julio y calle Halcón

Autos varados

Protección Civil municipal de Zapopan reporta 4 vehículos varados, 3 sobre avenida López Mateos en la zona de Ciudad del Sol y uno más en la calle Amado Nervo al cruce con Tenochtitlán en la colonia Jardines del Sol.

Además, en redes sociales se viralizó el momento en el que una mujer fue rescatada por trabajadores y compradores el Mercado de Abastos debido a que su vehículo quedó varado en el agua.

Suspensión del servicio de transporte público

La lluvia matutina generó que los tapatíos tuvieran dificultades para llegar a sus destinos por medio del transporte público.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) reportó la suspensión del servicio de la línea 1 del Tren Ligero debido al alto nivel del agua en la zona entre las estaciones 18 de Marzo e Isla Raza.

Aunque el servicio se reanudó con normalidad cerca de las 9:30 de la mañana, hace unos momentos se informó que nuevamente la Línea 1 se encuentra detenida debido al alto nivel del agua entre las estaciones de Washington y Santa Filomena, por lo que se habilitó el servicio provisional de Auditorio a Juárez. Personal se encuentra en la zona para restablecer la circulación a la brevedad.

Además, a través de sus redes, la Secretaría de Transporte Jalisco informó de la suspensión del servicio en Mi Macro Calzada, por inundación en Lázaro Cárdenas. En este momento las rutas ya operan con normalidad.

Al momento, autoridades estatales y municipales se encuentran trabajando en labores de atención a las zonas afectadas, realizando acciones de limpieza, desagüe y desazolve del agua acumulada, además de la recolección de árboles caídos y evaluación de daños en domicilios.

Lee también: Lluvias intensas elevan los niveles del Sistema Cutzamala

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

