De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la interacción del monzón mexicano; la entrada de aire húmedo de ambos litorales; una vaguada en niveles medios de la atmósfera; inestabilidad atmosférica; canales de baja presión; una circulación ciclónica en altura; la onda tropical número 23 frente a las costas de Michoacán: y la número 24 sobre la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 mm— en Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche. En Puerto Vallarta, se pronostica la precipitación de lluvia tormentosa en horas tardías.

¿Lloverá hoy 19 de agosto en Puerto Vallarta?

En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena The Weather Channel y Meteored, el cielo permanecerá con intervalos nubosos a la tarde; temperaturas que oscilarán de los 32 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Sureste que correrán a 32 km/h. Se prevé caída de tormenta, con una acumulación de agua de 14 milímetros, en el 70% de su región.

04:00 a 05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.5 mm 07:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 mm 06:00 a PM Tormenta (95%) Acumulación de agua de 0.6 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en áreas de la Costa Sierra Occidental.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

AO