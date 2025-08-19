De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la interacción del monzón mexicano; la entrada de aire húmedo de ambos litorales; una vaguada en niveles medios de la atmósfera; inestabilidad atmosférica; canales de baja presión; una circulación ciclónica en altura; la onda tropical número 23 frente a las costas de Michoacán: y la número 24 sobre la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 mm— en Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche. En Puerto Vallarta, se pronostica la precipitación de lluvia tormentosa en horas tardías.En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena The Weather Channel y Meteored, el cielo permanecerá con intervalos nubosos a la tarde; temperaturas que oscilarán de los 32 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Sureste que correrán a 32 km/h. Se prevé caída de tormenta, con una acumulación de agua de 14 milímetros, en el 70% de su región. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en áreas de la Costa Sierra Occidental.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO