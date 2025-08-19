Este martes 19 de agosto de 2025, la Ciudad de México (CDMX) tendrá un ambiente caluroso después del mediodía, con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias ligeras aisladas en diferentes zonas. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se esperan vientos del norte de 10 a 30 km/h con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h entre las 15:00 y 21:00 horas.

La temperatura máxima alcanzará los 26 grados Celsius, mientras que la mínima será de 14. Las precipitaciones previstas serán menores a 10 milímetros. Las condiciones actuales registradas a las 07:00 horas marcaron 14 grados y, según el pronóstico, el clima se mantendrá templado por la mañana, con ascenso hacia el mediodía y descenso gradual por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta que un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con aire húmedo del Golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias intensas en Oaxaca; muy fuertes en Veracruz, Guerrero y Michoacán; fuertes en Puebla, Morelos y Estado de México; chubascos en San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México; y lluvias aisladas en Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas.

¿A qué hora lloverá hoy en la CDMX?

De acuerdo con The Weather Channel, las horas con mayor probabilidad de lluvia en la CDMX serán entre las 21:00 y 23:00 horas, cuando se esperan nublados con hasta 5% de posibilidad de precipitación.

Hora | Cielo | Probabilidad de lluvia

21:00 | Mayormente nublado | 3% |

22:00 | Mayormente nublado | 3% |

23:00 | Parcialmente nublado | 5% |

El clima del Valle de México HOY 19 de agosto

Para el Valle de México, el SMN dice que se prevé cielo despejado a medio nublado durante la mañana, con bancos de niebla en zonas altas y ambiente fresco, frío en sierras. E n la tarde, se espera cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. La temperatura mínima en la capital será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27 °C. En Toluca, Estado de México, se esperan mínimas de 7 a 9 °C y máximas de 21 a 23 °C, con viento del este y noreste de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

