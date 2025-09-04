De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la tormenta tropical “Lorena”, en interacción con el monzón mexicano, ocasionará lluvias puntuales torrenciales —de 150 a 250 mm— en regiones del sur de Baja California y Baja California Sur. Por su parte, el sistema frontal número 1 en el noroeste; la entrada de aire húmedo procedente de ambos océanos; y el paso de la onda tropical número 30, traerán lluvias puntuales muy fuertes, con posible actividad eléctrica y granizo para Nayarit y Jalisco. En Puerto Vallarta, se registra la precipitación de lluvia en horas de la tarde.

¿Lloverá hoy 4 de septiembre en Puerto Vallarta?

En las costas de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 24 km/h. Asimismo, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 1.9 mm— en el 70% de su región en las siguientes horas:

05:00 a 06:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 1.1 mm 07:00 a 08:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.8 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2.5 metros en sus costas.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO