Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY jueves 04 de septiembre de 2025

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este jueves 04 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena todas las estaciones de monitoreo.

Índice de calidad del aire:

Santa Margarita: 20 puntos IMECA

Santa Anita: 37 puntos IMECA

Las Pintas: 46 puntos IMECA

Miravalle: 34 puntos IMECA

Tlaquepaque: 25 puntos IMECA

Oblatos: 20 puntos IMECA

Santa Fe: 46 puntos IMECA

Afectaciones

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre.

