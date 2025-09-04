Jueves, 04 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY jueves 04 de septiembre de 2025

A las 8:00 am de este jueves 04 de septiembre de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)
 

Por: El Informador

Índice de calidad del aire en el AMG. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Índice de calidad del aire en el AMG. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este jueves 04 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena todas las estaciones de monitoreo.

LEE: Peso mexicano PIERDE terreno frente al dólar; así cotiza HOY jueves

Índice de calidad del aire:

SEMADET / ESPECIAL 
SEMADET / ESPECIAL 
 SEMADET / ESPECIAL 
SEMADET / ESPECIAL 

Santa Margarita: 20 puntos IMECA 
Santa Anita: 37 puntos IMECA 
Las Pintas: 46 puntos IMECA 
Miravalle: 34 puntos IMECA
Tlaquepaque: 25 puntos IMECA
Oblatos: 20 puntos IMECA
Santa Fe: 46 puntos IMECA

Te puede interesar: 

Afectaciones

Población en general: Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su depósito la semana del 1 al 5 de septiembre

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

  • Calidad del Aire AMG
  • Salud
  • Semadet
  • Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones