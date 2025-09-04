Este jueves 4 de septiembre, la Secretaría del Bienestar informó que suspendió las actividades en 2 estados hasta nuevo aviso debido al paso del huracán "Lorena".

La secretaría que encabeza Ariadna Montiel informó que no habrá actividades de trámites a los programas de la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras ni personas con discapacidad, en las delegaciones de Baja California Sur y Sonora para resguardar la seguridad e integridad de la población.

"Los derechohabientes y beneficiarios podrán continuar con sus trámites en la Delegación de Bienestar, posterior al paso del fenómeno meteorológico" , dijo Ariadna Montiel en un mensaje en sus redes sociales.

La funcionaria pidió a la población de esas dos entidades resguardarse, mantener la calma y atender las indicaciones de Protección Civil, así como estar atento de la información que brinden los medios oficiales del Gobierno de México sobre la fecha en la que reiniciarán los registros u otros asuntos relacionados.

Recordó que está garantizado el pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre por medio de la tarjeta del Banco Bienestar. Vale la pena recordar que además de hacerlo en cajeros de esta institución, el dinero se puede cobrar en cajas de supermercados tras hacer una compra o bien desde cajeros de otros bancos, aunque con el cobro de una comisión.

Huracán "Lorena" seguirá afectando a México este jueves

El huracán "Lorena", que ayer miércoles alcanzó categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, sigue activo en el océano Pacífico este jueves, y se prevé que provocará fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado en las próximas horas en estados del noroeste de México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el reporte de las 06:00 de la mañana, el organismo señaló que "Lorena" se localizó a 180 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 430 km al sur de Punta Eugenia, en el estado de Baja California Sur.

El ciclón avanza hacia el noroeste a 13 km/h, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas que alcanzan los 160 km/h.

El SMN prevé que el sistema se debilite a tormenta tropical en el transcurso del día cerca de la península de Baja California.

