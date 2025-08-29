Asesinan a dos jóvenes en el Área Metropolitana de Guadalajara en las últimas horas

Dos personas fueron asesinadas durante las últimas horas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

El primer caso fue reportado en la calle Loma del Sur, casi en el cruce con Lomas de Oriente, en la colonia Lomas del Cuatro de Tlaquepaque.

En el punto, fue localizado el cuerpo de un joven de alrededor de 27 años de edad dentro de un domicilio. El cuerpo se encontraba amordazado, maniatado y con bastante líquido hemático sobre su cráneo.

Sus familiares dijeron que no sabían nada de él desde la noche del miércoles y tenía entre 2 y 3 horas de evolución.

Te puede interesar: Así luce el operativo vial de contraflujo en López Mateos tras su extensión (VIDEO)

Más tarde, otro joven de entre 25 y 30 años de edad fue asesinado sobre la calle Lago Mayor, al cruce con Lago Ness, en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua de Tlajomulco.

Presuntamente, hombres armados acudieron al punto y dispararon en contra del joven, luego se dieron a la fuga.

El cuerpo de la víctima fue localizado ya sin vida y con varios impactos de bala.

En ambos casos el Ministerio Público ya comenzó con las indagatorias para esclarecer los hechos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB