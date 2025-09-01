Lunes, 01 de Septiembre 2025

En Guadalajara vendrá un aguacero por la tarde

Todo indica que en este primer día de septiembre, caerá una gran tormenta sobre la ciudad tapatía

Por: Ámbar Orozco

En la ruidosa ciudad tapatía, se registra gran caída de tormenta con actividad eléctrica en el 80% de su región. SUN / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la onda tropical número 29 que se desplazará sobre el occidente; una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Pacífico; el ingreso de humedad proveniente del mismo océano, golfo de México y mar Caribe; así como el primer sistema frontal de la temporada 2025-2026: traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 mm— en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Colima, y Michoacán. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé precipitación de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 16 grados centígrados, y el viento Este alcanzará una velocidad de hasta 37 km/h.

¿A qué hora lloverá este 30 de agosto en Guadalajara?

En la ruidosa ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra gran caída de tormenta con actividad eléctrica —con una acumulación de agua de 7.3 mm— en el 80% de su región en las siguientes horas:

12:00 a 01:00 PM Lluvia (60%)  Acumulación de agua de 0.3 mm
02:00 a 03:00 PM Lluvia (60%)  Acumulación de agua de 0.4 mm
04:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1 mm
05:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 3.2 mm
06:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 0.3 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco,  se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

