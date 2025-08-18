El día de ayer por la madrugada, uno de los encargados del campo Tortuguero en Marina Vallarta denunció a un sujeto que presuntamente estaba robando huevos de quelonio.

Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta acudieron al campamento Tortuguero de Boca de Tomates ubicado en el Paseo de la Marina Norte y Albatros, en Marina Vallarta en el Hotel Velas Vallarta. Ahí detuvieron a un hombre que presuntamente estaba robando huevos de quelonio con machete en mano.

Como parte de la acción, se aseguraron 62 huevos que ya estaban dentro de una cubeta. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Resultados de la Patrulla Verde

Por otro lado, en los últimos cinco días, elementos de la Patrulla Verde, parte de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, han recogido más de 15 nidos de las playas del municipio, los cuales fueron entregados al personal de Sostenibilidad Ambiental para que se hagan cargo de ellos.

Esto es importante, ya que muchas veces las tortugas, al ser molestadas, se devuelven al mar y el ciclo se interrumpe hasta que ellas consideran la playa adecuada para desovar.

El mes pasado fue inaugurado un nuevo corral de incubación en las instalaciones del hotel Crown Paradise en Playa de Oro, lo que representa un importante avance para la protección de estas especies en riesgo al brindar un sitio seguro, aunado a los otros cinco que hay, para la incubación de huevos y el nacimiento de nuevas crías.

