Estas son las recomendaciones para cuidar a tu gato en temporada de lluvias

Durante esta temporada de lluvias es bastante común desarrollar enfermedades respiratorias, resultado del frío y la humedad del clima, por lo que hay que tener especial cuidado con nuestra salud. No obstante, poco conocemos sobre las medidas que debemos de tomar para cuidar a nuestras mascotas de este clima.

Muchos dueños de felinos se preguntan si el clima lluvioso puede afectar la salud de los gatitos. A continuación te explicamos.

¿Los gatos se pueden enfermar en clima lluvioso?

Tanto los gatos domésticos como los gatos callejeros o que salen de casa, pueden enfermarse por el mal clima, aunque los gatitos que salen a la calle son más propensos a enfermarse con la lluvia.

Los michis que salen o viven en la calle corren mayor peligro, no sólo por el clima, si no que pueden tener accidentes con vehículos o sufrir maltrato. Cuando llueve, los felinos suelen buscar refugio en lugares que pueden ser peligrosos , como debajo de los carros, en los árboles o en lugares abandonados.

Además, los gatos expuestos a la lluvia pueden sufrir de hipotermia o enfermedades respiratorias como neumonía, e incluso enfermedades digestivas al estar en contacto y beber agua encharcada, la cual puede contener bacterias y microorganismos patógenos.

De la misma manera, durante esta temporada, los pastos y jardines pueden tener parásitos como pulgas y garrapatas.

Lo mejor es evitar que las mascotas salgan durante las lluvias , para así prevenir accidentes y enfermedades. Por su parte, se sugiere instalar un refugio para gatitos callejeros en la cochera, o en algún lugar al que puedan llegar a resguardarse de la lluvia.

¿Qué pasa con los gatos domésticos?

Como ya se mencionó, el clima lluvioso también puede afectar la salud de los gatitos de interior. A pesar de que el hogar protege a las mascotas de mojarse, lo cierto es que también se exponen a cierta humedad y frío que pueden afectar su salud, especialmente de cachorros y gatos mayores.

Si la casa es demasiado fría y húmeda, esto podría propiciar enfermedades como dermatitis o padecimientos respiratorios.

Para prevenir esto, se recomienda cerrar bien puertas y ventanas y dejar que el o los gatos se refugien en una habitación caliente y cómoda. Condicionarle un espacio que le sirva de refugio también es buena opción, que sea cómodo y cálido.

Una buena alimentación también ayuda bastante a reforzar su sistema inmune , y de esta manera prevenir enfermedades. Asimismo, llevar a tus mascotas a revisiones veterinarias cada cierto tiempo, ayuda a saber que su salud está en perfecto orden.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL