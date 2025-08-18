La tormenta tropical “Erin” se gestó recién el pasado lunes, sin embargo, —tras la formación en el Atlántico de las tormentas "Andrea", "Barry", "Chantal" y “Dexter”—, esta no tardó en transformarse en huracán llegado el viernes.

Y, fue justo ese mismo viernes, que la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, en inglés) de los Estados Unidos anunció que esperaría una mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de ciclones, al prever entre dos y cinco huracanes "mayores" entre agosto y noviembre.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) advirtió que actualmente, “Erin” se encuentra a mil 400 kilómetros al sur-sureste de Carolina del Norte donde, en los próximos días, se prevé que traiga oleajes peligrosos y corrientes de resaca que amenazarán toda forma de vida. Los meteorólogos del NHC también detallaron que los vientos huracanados se extienden hasta 130 kilómetros por hora desde su centro, y los de tormenta tropical alcanzan hasta 370 kilómetros por hora.

¿Qué lugares serán amenazados por el paso del huracán “Erin”?

El potente huracán “Erin”, de categoría 4, amenazará en los próximos días la costa este de Estados Unidos y Canadá, además, también se espera que este lunes pase muy cerca de las Bahamas —luego de haber ocasionado el fin de semana— fuertes vientos lluvias en el Caribe y Puerto Rico, aunque sin ocasionar graves impactos.

Asimismo, el organismo alerta de lluvias intensas en las islas Turcas y Caicos, el sureste y el centro de las Bahamas, con acumulados de 50 a 100 milímetros, y máximos de hasta 150 milímetros, lo que podría generar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.

También se esperan inundaciones costeras menores en zonas con marejada, acompañadas de grandes olas.

“Erin” mantiene la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, de un total de 5, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes.

Según la trayectoria pronosticada, el ojo de “Erin” pasará al este del sureste de las Bahamas este lunes y avanzará entre Bermudas y la costa este de Estados Unidos a mediados de semana, manteniéndose como un huracán mayor y peligroso.

Con información de EFE

AO

