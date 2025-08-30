Libera los sabores del Festival Alquimia

Coctelería de primer nivel en un ambiente relajado, música como acompañante de largas charlas y talleres para adentrarse en el mundo de los sabores y las mezclas. Todo esto y mucho más es parte de la cuarta edición del Festival Alquimia, que se celebrará este 5 y 6 de septiembre en el Salón Bellaterra (Av. Naciones Unidas 8600, San Juan de Ocotán).

El encuentro anual, convertido en un clásico para los amantes de las mezclas y bebidas espirituosas por igual, refrenda su lugar como uno de los eventos sensoriales más esperados del año, al tiempo que se renueva con actividades que prometen ser la delicia de los asistentes.

La primera es el área de World’s 50 Best Bar, un espacio exclusivo para las barras más reconocidas del mundo, con la participación de Handshake Speakeasy (nombrado el mejor del planeta), El Galle Altanero y Bar Brujas, entre otros. A ellos se suman más de 130 marcas de bebidas, todas de reconocido prestigio, que mostrarán su versatilidad coctelera.

Y a lo consolidado se le suman talentos frescos, pues este año de nueva cuenta se realizará el concurso de El Alquimista, que busca coronar al mejor mixólogo del año. Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma boletomovil.com

La eterna reinvención

Nacho Orendain, sommelier de Vinos América y una de las figuras detrás de la organización de este evento, explica el principal motor que impulsa año con año al Festival Alquimia: brindar una experiencia única a sus asistentes.

“Estamos siempre pensando en cómo mejorar el evento, hacerlo más atractivo para la gente. Con ello en mente, lo primero que buscamos es que sea una experiencia más personal y cercana”, apunta en entrevista para EL INFORMADOR.

Nacho destaca que “una de las novedades es en el área VIP, done se ofrecerá la World’s 50 Best Bar, con donde habrán seis bares invitados, dentro de ellos Handshake, que es el número uno del mundo. También estarán presentes Limantour, Bar Brujas y Gallo Altanero que es de aquí de Guadalajara, por mencionar algunos”.

Los bares seleccionados tienen reconocimiento internacional y será en Guadalajara donde “los tendremos reunidos en un mismo evento por primera vez. Creo que es algo que vale la pena vivir, porque cada propuesta vale la pena por sí misma”.

Una vez pagado la entrada, el consumo de mixología es ilimitado, pero como siempre, los organizadores recomiendan el consumo responsable para poder disfrutar del evento a plenitud. A eso se suma que no solamente se trata de disfrutar las bebidas, pues hay mucho por hacer.

“Recomiendo llegar al evento lo más temprano posible en cualquiera de los dos días. Vale la pena porque hay un poco de menos gente y se puede recorrer con calma las instalaciones”, expone Nacho. Y es que el montaje de los stands de cada marca también es algo que deleita a la pupila.

“Cada marca hace un esfuerzo enorme por tener un stand bonito, con su propia imagen, identidad y sobre todo experiencias muy particulares y divertidas”, agrega.

Aprendizaje y sabor

El Festival Alquimia invita a disfrutar de nuevos sabores y salirse de la zona de confort, pero también abre la puerta al conocimiento, expone Nacho.

“Aquí tendrán la oportunidad de convivir con mixólogos de primer nivel, conocer los ingredientes, técnicas de preparado y recetas. Vale mucho la pena hablar con los ponentes y mixólogos porque de todos ellos se puede aprender muchísimo”.

Además se ofrecerán talleres con personalidades como Adolfo Vera (Mixología Campari), Roberto Juárez (Tequila Maestro Dobel Blanco), Moroni Varela Tovar (Whisky High West) y Ron Flor de Caña con Virginia Tovar.

No hay un cóctel completo sin una buena comida, por lo que al festival también se congregan opciones gastronómicas, con suculentos platillos cortesía de Chan Chan, Savora, El Almacén del Bife y Wabba Texas BBQ. En la zona VIP estarán presentes Anita Li y los dispositivos Iqos.

Saber más

En el tono correcto

Buena bebida, comida y ambiente. Para redondear la experiencia, en el Festival Alquimia podrás disfrutar de música en vivo.

Este año la cartelera incluye a Art of Tones, Supercontinent, Hotmood, Destino Sonido, Cinema Paradisco, Rabiosos del Norte y Tenampa Brass Band, por mencionar algunos.

