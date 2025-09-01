El martes 02 de septiembre traerá lluvia al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sobre todo al despertar y por la tarde. Este es el pronóstico:Meteored prevé para Guadalajara este martes cielos cubiertos principalmente, aunque se esperan cielos cubiertos con chubascos tormentosos de madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de sureste, con rachas que podrán llegar hasta 29 km/h por la mañana.El pronóstico de lluvia es del 80 por ciento en la ciudad y se espera lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.La lluvia es más probable en la ciudad durante la madrugada y por la tarde, alrededor de las 05:000 pm.El miércoles, el posible ciclón tropical del océano Pacífico se localizará al suroeste de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas, en combinación con el monzón mexicano, originarán lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de hasta 4.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco. Durante el jueves y viernes, el ciclón tropical ingresará y se desplazará sobre Baja California Sur, el golfo de California y Sonora, ocasionando en su recorrido lluvias intensas a torrenciales en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como lluvias muy fuertes en Durango; además de rachas de viento de hasta 90 km/h y oleaje de hasta 6.5 metros de altura en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.En el período de pronóstico:El sistema frontal núm. 1 permanecerá extendido con características de estacionario sobre el noreste de la República Mexicana, manteniendo las rachas de viento de hasta 60 km/h en dicha región; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.Un canal de baja presión sobre la Mesa Central, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente, centro y oriente del territorio nacional.La nueva onda tropical se desplazará sobre el sureste, sur y occidente del país, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio mexicano, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California, Baja California Sur y Sonora.Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA