El martes 02 de septiembre traerá lluvia al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sobre todo al despertar y por la tarde. Este es el pronóstico:

Meteored prevé para Guadalajara este martes cielos cubiertos principalmente, aunque se esperan cielos cubiertos con chubascos tormentosos de madrugada . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de sureste, con rachas que podrán llegar hasta 29 km/h por la mañana.

El pronóstico de lluvia es del 80 por ciento en la ciudad y se espera lluvia débil con cielo parcialmente nuboso .

Lluvia en Guadalajara el martes 02 de septiembre

02:00 horas Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvia) 17 °C 08:00 horas Parcialmente nuboso 17 °C 11:00 horas Parcialmente nuboso 21 °C 17:00 horas Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 24 °C 20:00 horas Parcialmente nuboso 18 °C

La lluvia es más probable en la ciudad durante la madrugada y por la tarde, alrededor de las 05:000 pm .

Clima nacional del miércoles 03 al viernes 05 de septiembre de 2025

El miércoles, el posible ciclón tropical del océano Pacífico se localizará al suroeste de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas, en combinación con el monzón mexicano, originarán lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de hasta 4.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco. Durante el jueves y viernes, el ciclón tropical ingresará y se desplazará sobre Baja California Sur, el golfo de California y Sonora, ocasionando en su recorrido lluvias intensas a torrenciales en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como lluvias muy fuertes en Durango; además de rachas de viento de hasta 90 km/h y oleaje de hasta 6.5 metros de altura en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

En el período de pronóstico:

El sistema frontal núm. 1 permanecerá extendido con características de estacionario sobre el noreste de la República Mexicana, manteniendo las rachas de viento de hasta 60 km/h en dicha región; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Un canal de baja presión sobre la Mesa Central, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente, centro y oriente del territorio nacional.

La nueva onda tropical se desplazará sobre el sureste, sur y occidente del país, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio mexicano, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

