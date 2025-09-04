Como parte de los compromisos que realizó la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, hizo con los vecinos en un Martes Comunitario, se entregaron obras en las Nueve Esquinas en el Centro de la Ciudad.

Explicó que se invirtieron más de 9.5 millones de pesos en la restauración de la fuente principal y la repavimentación parcial de calles aledañas, entre ellas Ocampo, Nueva Galicia, Manzano, Leandro Valle, Donato Guerra, Libertad y Colón, informó el Gobierno tapatío.

Sobre la inversión, la alcaldesa expuso: “la fuente estaba algo deteriorada, no estaba funcionando, estaba abandonada y, pues sí, había muchas solicitudes (…) nosotros sabemos lo que representa este barrio para la Ciudad, para su historia, para el turismo, para todos los tapatíos y, por eso, acordamos una inversión de 9.5 millones de pesos”.

De este presupuesto, detalló la mandataria tapatía, 6.9 millones de pesos correspondieron para mejorar las calles del entorno; 1.2 millones de pesos para banquetas, y 1.5 millones para la rehabilitación de la fuente, en la que se renovaron las instalaciones hidráulicas y se trabajó en la cantera y el azulejo.

Vero pidió a los vecinos a “que nos ayuden a cuidarlo, que esta fuente se mantenga en buenas condiciones”, para deleite de los tapatíos.