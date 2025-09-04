Elecciones en la UdeG

Este jueves, las aulas de la Universidad de Guadalajara prometen más emoción que una serie de suspenso. La razón: la elección para renovar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUdeG). Compiten dos planillas que sueñan con representar a los poco más de 16 mil docentes: Roja y Amarilla.

Y nos cuentan que la Amarilla va con todo, encabezada por la feminista, por la defensora de causas justas y la autodenominada paritarista, Natalia “Morris” Juárez Miranda. Sí, la misma que prácticamente hizo maratón diario frente a Casa Jalisco para protestar contra los recortes que Enrique Alfaro aplicó a la UdeG.

Dicen los rumores (y el buen ojo de los chismosos universitarios) que la planilla Amarilla tiene buenas cartas y podría teñir al STAUdeG por segunda vez con una mujer al mando.

* * *



Los que tendrán que sudar la gota gorda en los próximos dos meses son los diputados y las diputadas locales.

Los miembros del Congreso del Estado iniciarán el cabildeo del presupuesto para el próximo año con las cámaras empresariales y asociaciones civiles de Jalisco.

Según la diputada Gabriela Cárdenas, se realizarán mesas con diversos sectores sociales para escuchar sus necesidades y garantizar que el presupuesto refleje las peticiones de la ciudadanía.

Además, asegura que este presupuesto deberá alinearse con el Plan Estatal de Desarrollo, que ya fue consultado y establece la ruta del Jalisco que todos quieren. ¿En serio?

La propuesta del presupuesto se presentará el 30 de noviembre, y desde ese día tendrán hasta el 15 de diciembre para aprobarlo.



* * *



Ya que estamos en el Congreso de Jalisco, ayer se retomó el análisis sobre la regulación de los patines eléctricos durante una mesa de diálogo sobre vehículos de movilidad personal y no motorizada.

La diputada Alejandra Giadans, presidenta de la Comisión de Movilidad, destacó que la propuesta principal es establecer más derechos y obligaciones para los usuarios.

Lo único que sabemos es que los usuarios de los scooters van a adquirir más derechos y responsabilidades. Por ejemplo, los que circulen a menos de 25 kilómetros por hora podrán usar la ciclovía, mientras que los que superen esa velocidad serán considerados vehículos motorizados. La iniciativa también propone medidas para evitar riesgos, como la prohibición de circular en sentido contrario, el uso de celulares mientras se conduce y el transporte de más de una persona. La pregunta clave es: ¿Ahora sí habrá multas?

De lo contrario, seguirán haciendo lo que quieren en el espacio público.