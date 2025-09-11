El Ayuntamiento de Zapopan pasó de estar prácticamente en la bancarrota hace más de una década -cuando “no se tenía ni para el aguinaldo”- a consolidarse como uno de los municipios con finanzas más sólidas de México y con las más altas calificaciones de agencias crediticias internacionales. Este orden en la gestión ha permitido construir infraestructura, ofrecer servicios públicos de calidad y renovar el equipo de todas las dependencias, afirmó el alcalde Juan José Frangie, quien hoy rinde su Informe de Gobierno.

Recordó que, desde la llegada de Movimiento Ciudadano, se aplicó una estricta recaudación de impuestos, se actualizaron las tablas catastrales y se regularizaron construcciones. Con ello, Zapopan genera más del 50% de sus ingresos y, desde hace seis años, no depende como otros Ayuntamientos de los apoyos federales. Para 2025 ejercerá un presupuesto de 12 mil 392 millones de pesos, 7.34% más que en 2024.

“Destinamos 47% a nómina, lo que nos da finanzas sanas y margen para invertir en obra y servicios públicos. Hoy, todas las dependencias cuentan con equipos renovados y la gente percibe sus pagos y su dinero reflejados en mejoras en el municipio. Aunque actualizar las tablas catastrales genera resistencia, aplicadas con responsabilidad benefician al municipio”.

Indicó que Zapopan ocupa el primer lugar nacional en calidad de obra pública y gobernanza. Y acentuó que no prevé solicitar créditos bancarios ni apoyos adicionales: “Es un municipio muy sano”. No obstante, pidió a la Secretaría de Hacienda modificar la fórmula de distribución de aportaciones federales. “Debe cambiarse el modelo. No todos pueden medirse con la misma vara”.

Remarcó un récord en obra pública con más de siete mil millones de pesos en tres años. Y destacó obras como el Hospitalito Sur, el Centro de Autismo, el Centro Gamer, también las repavimentaciones y las obras en parques. En programas sociales remarcó Mi Compu, las becas y apoyos a cuidadoras y viudas, así como los créditos, el empleo juvenil y el exitoso Vive tu Cocina, entre otros.

Centro de Autismo, Hospitalito Sur y las Colmenas, logros en Zapopan

Para Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, este primer año de Gobierno al frente del municipio representa un proyecto de continuidad. Entre sus principales logros, destaca haber cumplido con cerca de 800 compromisos de los dos mil 200 que hizo en campaña, y resalta dos rubros en particular: las obras de infraestructura que se han inaugurado y los programas sociales que ha implementado en los últimos 12 meses. “No es un logro de Juan José Frangie, es un logro del equipo. El trabajar en equipo. A mí me toca dirigir la orquesta”, expresó.

En cuanto a obras, Frangie Saade destaca la Colmena para Valle de los Molinos, el Centro de Autismo en Colinas de la Primavera -el más grande de Hispanoamérica-; el Centro de Mujeres Cuidadoras, la rehabilitación de unidades deportivas, el Centro Gamer y de Creación Digital Ingenia y el Hospitalito Sur, que está por arrancar operaciones.

Pero esto no es todo, pues el alcalde asegura que romperán récord en obra pública. “Vamos a romper récord, y no te hablo nada más de este año, pero en total van a ser más de cinco mil millones de pesos en obra pública en los tres años, y dos mil 200 del Gobierno del Estado que los ha aportado para obra pública, y que van a entrar aparte. Estás hablando de más de siete mil millones de obra pública en tres años”.

Esos recursos serán destinados a repavimentar 200 kilómetros de calle de Zapopan, al paso a elevado de avenida Universidad y que conectará Juan Palomar y Arias con Patria, un nodo vial en Tabachines, la ampliación a un carril de avenida Valle Real, un paso a desnivel en Servidor Público, a la altura del Tequila Lab.

El Hospitalito en tu Colonia, que lleva servicios de salud gratuitos a comunidades rezagadas y a personas sin seguridad social; Mujeres Viudas, que consiste en un apoyo económico a jefas de familia; el registro de 20 mil mujeres a los cursos de emprendimiento, en los se financia un proyecto sin intereses; las becas de inglés, con el objetivo de llegar a 11 mil beneficiados; Mi primera Chamba, con el cual el Ayuntamiento paga la primera quincena de las y los recién egresados universitarios que entran al mercado laboral, y las becas en licenciaturas de tecnología, pues Zapopan cuenta con un convenio de colaboración con 14 universidades de la ciudad, son algunos de los programas sociales que se han impulsado en el primer año de gobierno en el municipio.

También, anota el alcalde, el programa Vive tu Cocina del DIF municipal fue un éxito, pues a familias que cocinaba con leña o carbón, y que no contaban con electrodomésticos, se les entregó un refrigerador, estufa, licuadora, tanque de gas, vajilla y ollas, así como las becas deportivas y culturales para que jóvenes del municipio puedan competir en justas internacionales.

Pero aún hay pendientes para los próximos dos años, reconoce. Uno de ellos, la percepción de inseguridad, por lo que se compromete a reducirlo hasta el 35% (actualmente en el municipio en 52% de sus habitantes se siente inseguro).

Preguntas y respuestas rápidas

- ¿Lo mejor del primer año (de su reelección)?

- Sigo contento haciendo lo que hago.

- ¿Lo peor?

- No hay peor, todo tiene solución.

- ¿Sueño o meta más ambiciosa?

- Ver un Zapopan, no nada más de mi periodo, más igualitario.

- ¿Un actor clave para el Ayuntamiento?

- Mi equipo.

- ¿Su opinión de la coordinación metropolitana con otros alcaldes? ¿Funciona?

- Sí, sí funciona.

- ¿Su opinión del trabajo o apoyo del Congreso de Jalisco para su municipio? ¿Qué falta?

- Trabajamos muy contentos con el Congreso, no tenemos problema.

- ¿Con el gobernador?

- Muy bien.

-¿Y con la Presidenta Claudia Sheinbaum?

- Es una persona muy capaz y muy trabajadora. No dudo que vaya a hacer un gran gobierno, desgraciadamente hubo compromisos pactados desde antes y creo que eso es lo que nos está dando un poquito en la torre. Es una mujer muy trabajadora y muy inteligente.

Agencia de la basura, bajo la lupa

La Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos del Área Metropolitana de Guadalajara, de la cual se avaló su creación en junio pasado por los municipios metropolitanos, no está destinada a fracasar, pero debe pensarse en un mejor modelo antes de su implementación, advirtió el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie.

En el caso de su municipio, señaló, no está dispuesto a ceder el manejo en la recolección de basura ni la disposición final en el vertedero Picachos. Pero existen alternativas que el resto de los municipios podría considerar a fin de incluirlo a la Agencia Metropolitana de la basura, indicó.

“Hay un proyecto que está avalado ya, se subió al pleno en Zapopan y a lo mejor lo van a agarrar metropolitano: es que se ahorre el 75% de la basura. Es una compañía americana que ya tiene una prueba en Nevada, tengo entendido, donde ellos tiran todo lo que no es biodegradable. Ellos tienen una planta procesadora, en la que separan (la basura) y luego tienen una refinería, donde se convierte en turbosina, que va a dar al extranjero a venderla. Apenas estamos en el proceso, parece que ya escogieron el terreno donde van a hacer primero la planta y luego la refinería, para que eso (los residuos) se conviertan en turbosina para los aviones”, mencionó.

El primer edil aseguró que propuso este proyecto a nivel metropolitano. No requiere inversión pública, pues la empresa estadounidense únicamente recibirá la basura y la convertirá en combustible para aviones. Las ganancias para ellos saldrán de la venta de turbosina y Picachos, destacó, solamente recibirá el 25 por ciento de la basura que se genera en la metrópoli.

“Estamos tirando tres mil toneladas entre Guadalajara y Zapopan diarias. Con esto, el 75% es recuperable, pero el otro por ciento sería el 25% que nada más caiga a Picachos. Yo te diría que no tiene riesgo de fracasar (la Agencia Metropolitana de la basura) como otras cosas, porque tú vas a escoger como ayuntamiento qué te sirve y qué no te sirve. Creo que va a haber mucha comunicación y proyectos estratégicos, no como, que la verdad no funcionó, los puntos limpios”, finalizó.

