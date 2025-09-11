Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 11 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 11 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

