Miércoles, 01 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Tradicional Bazar

Tradicional Bazar: Exitosa edición de Nosotros por los Niños con Cáncer

En su edición 19, el Tradicional Bazar de Nosotros con los Niños con Cáncer sorprendió con la gran participación de las asistentes

Por: Aracely Aguilera

Cristina Ojeda, Melin Fajardo y Güera Salas durante el Tradicional Bazar de Nosotros con los Niños con Cáncer. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Marcelo Ruizvelasco y María Fernanda Arroyo. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Anabela Plasencia y Regina Cordero. GENTE BIEN JALISCO / Tradicional Bazar de Nosotros con los Niños con Cáncer

Anabela Hernández y Roberto Beckmann. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Horacio y Bernardo Cevallos. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Juan Diego Robles y Lisset Olavarrieta. GENTE BIEN JALISCO / Tradicional Bazar de Nosotros con los Niños con Cáncer

Almendra y Lupita Morquecho. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Bibiana Hernández Moragrega y Miguel Serur. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Elda Watanabe. GENTE BIEN JALISCO / Tradicional Bazar de Nosotros con los Niños con Cáncer

Clara Cuevas con Patricio y Constanza Reyes. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Sofía de la Torre, Pilar, Sofía, Alejandra y Natalia Urrea de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Martis Garza. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paty Carrillo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Jullika Roux. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Natalia Figueroa y Andrea Behn. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sole De Anda y Sofía Covarrubias. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María Emilia Torre y Guille Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Elba Aguilar de Gallardo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Martha Quesada. GENTE BIEN JALISCO / Tradicional Bazar de Nosotros con los Niños con Cáncer

Mary Morris de Limberópoulus. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Elba Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María de los Ángeles Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Viviana Plascencia, Susana Rodríguez y Susana García. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paola Cervantes y Claudia Sámano. GENTE BIEN JALISCO / Tradicional Bazar de Nosotros con los Niños con Cáncer

La sede fue el Hotel Fiesta Americana Guadalajara, de las 11:00 am a las 8:00 pm, con diversas actividades que comenzaron el martes 23 de septiembre con el corte de listón inaugural, donde tuvieron invitadas especiales; pero a las 4:00 pm, en la terraza, ya estaban montados los stands de Niños Emprendedores y al final una tarde de vino.

En su edición 19, el Tradicional Bazar de Nosotros con los Niños con Cáncer sorprendió con la gran participación de las asistentes, pero también la presencia de expositoras foráneas que se unieron a esta noble causa, ya que un porcentaje de las ventas es a beneficio de los tratamientos.

El miércoles 24 de septiembre fue el evento Wake & Taste by Marthis Cocinando para ellos, con un brunch y una clase de cocina, teniendo como invitada especial a Martha Nelly Garza en la que también hubo rifas de influencers como Healty corde, Mesa Sana y Robe Grill; y en punto de las 6:00 cerraron la tarde con margaritas. El jueves 25, a las 2:00 de la tarde, hubo una comida entre tapas y antojitos, donde las señoras se reunieron para seguir disfrutando del último día de bazar, que ya se ha vuelto un clásico donde se encuentra lo más exclusivo de la ciudad.

A este éxito y récord de ventas, se suma que las pasteleras que participaron también donaron un porcentaje para apoyar a la asociación de Nosotros por los Niños con Cáncer. Este comité sigue creciendo y ahora ya está pasando la estafeta a nuevas generaciones.

CP

Temas

  • Bazar
  • Nosotros por los Niños con Cáncer
  • Tradicional Bazar
  • Cáncer
  • Guadalajara
  • Gente Bien
  • Fiesta Americana
  • Ayuda humanitaria Altruismo
  • Sociales
  • Paola Castrejón
  • Bibiana Hernández Moragrega
  • Roberto Beckmann
  • Manuel Salles
  • Jorge Chidán
  • Sofía Hermosillo Sainz
  • Natalia Figueroa
  • Sofía Covarrubias
  • Lety Barrera
  • Karla Medina
  • Ale del Moral
  • Güera Salas
  • Almendra Morquecho
  • Regina Cordero

