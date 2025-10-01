La sede fue el Hotel Fiesta Americana Guadalajara, de las 11:00 am a las 8:00 pm, con diversas actividades que comenzaron el martes 23 de septiembre con el corte de listón inaugural, donde tuvieron invitadas especiales; pero a las 4:00 pm, en la terraza, ya estaban montados los stands de Niños Emprendedores y al final una tarde de vino.

En su edición 19, el Tradicional Bazar de Nosotros con los Niños con Cáncer sorprendió con la gran participación de las asistentes, pero también la presencia de expositoras foráneas que se unieron a esta noble causa, ya que un porcentaje de las ventas es a beneficio de los tratamientos.

El miércoles 24 de septiembre fue el evento Wake & Taste by Marthis Cocinando para ellos, con un brunch y una clase de cocina, teniendo como invitada especial a Martha Nelly Garza en la que también hubo rifas de influencers como Healty corde, Mesa Sana y Robe Grill; y en punto de las 6:00 cerraron la tarde con margaritas. El jueves 25, a las 2:00 de la tarde, hubo una comida entre tapas y antojitos, donde las señoras se reunieron para seguir disfrutando del último día de bazar, que ya se ha vuelto un clásico donde se encuentra lo más exclusivo de la ciudad.

A este éxito y récord de ventas, se suma que las pasteleras que participaron también donaron un porcentaje para apoyar a la asociación de Nosotros por los Niños con Cáncer. Este comité sigue creciendo y ahora ya está pasando la estafeta a nuevas generaciones.

CP