El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refirió que una vaguada en altura que se extiende desde el noreste y hasta el occidente; junto al ingreso de humedad de ambos océanos y canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, Mesa Central y el sureste del país; traerán lluvias puntuales muy fuertes, con una acumulación de agua de 50 a 75 milímetros en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán. En Puerto Vallarta, se pronostica una breve caída de chubascos.

¿Lloverá hoy 11 de agosto en Puerto Vallarta?

En la metrópoli vallartense y, de acuerdo con la cadena del clima, Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros, temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 25 km/h. Se espera la precipitación de tormenta después de las 02:00 de la tarde, con una acumulación de agua de 1.4 milímetros en el 50% de su región.

03:00 PM Lluvia (30%) 04:00 PM Tormenta (30%) 06:00 PM Tormenta (30%)

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco tendrá, sobre todo, lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del SMN, IAM y Meteored.

