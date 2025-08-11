El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refirió que una vaguada en altura que se extiende desde el noreste y hasta el occidente; junto al ingreso de humedad de ambos océanos y canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, Mesa Central y el sureste del país; traerán lluvias puntuales muy fuertes, con una acumulación de agua de 50 a 75 milímetros en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán. En Puerto Vallarta, se pronostica una breve caída de chubascos.En la metrópoli vallartense y, de acuerdo con la cadena del clima, Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros, temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 25 km/h. Se espera la precipitación de tormenta después de las 02:00 de la tarde, con una acumulación de agua de 1.4 milímetros en el 50% de su región.Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco tendrá, sobre todo, lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.Con información del SMN, IAM y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO