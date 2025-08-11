Algunas zonas de la Ribera de Chapala arrancan la semana con probabilidad de episodios de lluvias eléctricas vespertinas, de acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored.

Clima Ribera de Chapala HOY lunes 11 de agosto de 2025

Ajijic

Durante las primeras horas de la mañana se espera que Ajijic presente un cielo parcialmente nublado, y una combinación de nubes y claros al transcurrir el día. De acuerdo con Meteored, hay un 50% de probabilidad de que llueva en la zona este lunes; las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas. La posibilidad de lluvia se concentra en la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

En cuanto a la temperatura, se prevé que la máxima alcance los 26° C, y la mínima los 18°.

Jocotepec

Del mismo modo, en Jocotepec se espera que predomine una combinación de Sol y nubes, y cuenta con probabilidad de lluvia vespertina. Según Meteored hay un 40% de posibilidad de que se presente una tormenta eléctrica en horas de la tarde.

Se estima una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 17°.

Chapala

Aunque Chapala despierta con un cielo parcialmente cubierto, se esperan largos momentos de Sol durante el día. No se descarta la posibilidad de un episodio de lluvia débil en horas de la tarde. Se pronostica una temperatura máxima de 26° C y una mínima de 18°.

Ocotlán

Desde las primeras horas de la mañana se espera que en Ocotlán predomine una combinación de Sol y nubes. De acuerdo con Meteored, es posible que se presenten episodios de lluvia en las últimas horas de la tarde y por la noche, los cuales podrían venir acompañados de actividad eléctrica. En la temperatura se espera una máxima de 27° C, y una mínima de 14°.

