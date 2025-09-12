Elementos de Policía Vial Jalisco realizaron un corte preventivo sobre la calle Mariano Bárcena en su cruce con la avenida Manuel Ávila Camacho debido a que se presentó un socavón aparentemente por fuga de agua.

Las características del socavón sería de dos metros de diámetro por dos metros de profundidad en el costado diestro de la vialidad, pegado a la banqueta peatonal a la altura del domicilio con número 1415.

La formación del socavón en calle Mariano Bárcena atrapó la parte trasera de un vehículo tipo sedan que se encontraba a pie de calle .

Al momento se presume que el hoyanco se habría formado debido a una fuga de agua. Mientras se realizan las labores de seguridad, la dependencia de Policía Vial estatal pide a los conductores de vehículos atender las indicaciones de los elementos desplegados y utilizar vías alternas en caso de trasladarse por la zona.

Así mismo se pide revisar medios oficiales para encontrar actualizaciones del caso.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Te puede interesar: Detienen a presunto ladrón de farmacia en la colonia La Aurora

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB