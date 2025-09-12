Estos serán los meses más intensos en la temporada de frentes fríos 2025-2026

Como es bien sabido, los frentes fríos son uno de los fenómenos climáticos más próximos a acontecer en el país. Pronto los cambios bruscos de temperatura y los efectos asociados como lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado, heladas e incluso nevadas serán el pan de todos los días.

¿Cuántos frentes fríos se esperan en la temporada 2025-2026?

De acuerdo con el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, en esta temporada se prevén entre 48 y 50 frentes fríos. Una cifra ligeramente menor al promedio histórico de 58, hay que considerar que el periodo de afectación comenzó en septiembre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026.

El desglose mensual indica que habrá 5 frentes fríos en septiembre; 5 en octubre; 6 en noviembre; 7 en diciembre; 6 en enero; 5 en febrero; 6 en marzo; 5 en abril; y 3 en mayo. Esto significa que el mayor número de sistemas coincidirá con los meses de invierno, cuando la entrada de aire polar es más intensa.

Según el organismo, diciembre, enero y febrero serán los meses más fríos en México, con heladas, tormentas invernales y descensos de temperatura más severos.

¿Qué estados serán los más afectados?

Los efectos varían según la región. En el norte del país, estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango enfrentan las caídas más extremas, con heladas y, en ocasiones, nevadas.

En el centro, entidades como Puebla, Hidalgo y Estado de México suelen registrar descensos importantes, sobre todo en zonas montañosas. Por último, en la zona costera del Golfo de México son comunes los llamados “eventos de Norte”, que generan oleaje elevado, lluvias y vientos intensos.

El SMN también advirtió que las heladas han disminuido en número de días al año, aunque persisten con fuerza en el norte y altiplano.

Asimismo, destacó que las tormentas invernales —combinadas con bajas temperaturas y precipitaciones de nieve o aguanieve— suelen ocurrir en el noroeste del país, representando riesgos por ventiscas y condiciones de baja visibilidad.

