Tras 36 horas de la explosión de una pipa registrada en el Puente La Concordia, alcaldía Iztapalapa. La transportadora Silza, dueña del vehículo que llevaba el combustible, informó que su aseguradora ya se encuentra lista para atender a las víctimas y sus familias con lo que se requiera, como los gastos funerarios, entre otras cosas.

Hasta el momento se registran nueve personas fallecidas y 94 lesionados.

Asimismo, Silza señaló que apoyaría en gastos funerarios y demás necesidades inmediatas que pudieran requerir las víctimas-. Además, también solicitaron al gobierno de la Ciudad de México establecer un mecanismo para llegar a las personas lesionadas y/o afectadas en sus bienes, con el propósito de brindarles la atención integral.

La empresa agregó que, hasta el momento, activaron la cuarta póliza de seguro en materia ambiental con el fin de atender cualquier afectación en materia ecológica, "en estricto cumplimiento de la normatividad vigente".

A 24 horas del accidente en Iztapalapa, Silza no había mantenido comunicación con víctimas

José Arturo Tovar Torres, tío de Jesús Joel Tovar García, uno de los 94 lesionados por el accidente, con quemaduras en 90% de su cuerpo, aseguró que —a veinticuatro horas de la explosión en Iztapalapa— ningún seguro de la empresa Transportadora Silza se había acercado a ellos.

"A 24 horas, nadie se ha acercado de la aseguradora de esa empresa, que finalmente tiene mucha responsabilidad. Pero no sabemos por qué no se ha hecho cargo, hemos estado atentos y nadie ha llegado hasta el momento, solamente han venido de Trabajo Social del Gobierno de la Ciudad, pero de la empresa, nadie", acusó.

A Francisco Salvador, hijo de María Salud, otra de las víctimas, tampoco lo han buscado. "No sé los demás, desconozco los demás casos, pero nadie ha venido a acercarse con nosotros, un apoyo, económico o de salud con mi mamá. Entonces, creo que no saben que no solo le cambiaron la vida a una persona, sino a muchas personas".

Abril Díaz Castañeda, de 34 años, salió para buscar un mejor trabajo cuando quedó en medio de la explosión que le dejó quemaduras graves, su hermana, Nitzia Díaz, señaló que hasta ayer 11 de septiembre que, ni la empresa ni el gobierno se habían acercado para ofrecerles ayuda.

Fue personal del Hospital Magdalena de las Salinas quienes les dijeron que correrían con todos los gastos.

"En mi caso [no necesito] nada, nada más un milagro", agregó Nitzia.

