Viernes, 08 de Agosto 2025

Jalisco |

Clima HOY, 8 de agosto en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para este viernes 8 de agosto de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

De acuerdo al pronostico de hoy, 8 de agosto, se prevé tormentas en algunos de los Pueblos Mágicos de Jalisco. UNSPLSH/ A. Parra

Los Pueblos Mágicos de Jalisco son conocidos por su diversidad de flora y fauna, así como por las múltiples actividades para disfrutar. Tanto locales como turistas los visitan, atraídos por la gastronomía, la tradición y la cultura de cada uno de ellos. Estos destinos son una buena opción para visitar hoy 8 de agosto y este fin de semana.

El clima juega un papel clave al momento de planear una visita, ya que de él depende qué tan recomendable sea el viaje y si será posible seguir el itinerario sin contratiempos. Por eso, a continuación te compartimos el pronóstico del clima para este 8 de agosto en algunos de los principales Pueblos Mágicos de Jalisco:

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Clima en Mazamitla hoy, 8 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
12:00  20° Parcialmente nuboso
13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
14:00  17° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
15:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
16:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
17:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
18:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
19:00  15° Parcialmente nuboso
20:00 14° Parcialmente nuboso
21:00  13° Parcialmente nuboso
22:00  13° Parcialmente nuboso
23:00  12° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 8 de agosto

Hora Temperatura Se pronóstica
12:00 22° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
13:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
14:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
15:00  23° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
16:00  23° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
17:00  22° Parcialmente nuboso
18:00 22° Parcialmente nuboso
19:00 21° Parcialmente nuboso
20:00  21° Parcialmente nuboso
21:00 21° Parcialmente nuboso
 22:00 20° Parcialmente nuboso
23:00  20° Parcialmente nuboso

Clima en Tequila hoy, 8 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
12:00  29° Nubes y claros
13:00  30° Nubes altas
14:00  31° Parcialmente nuboso
15:00  29° Tormenta con probabilidad de 40% en la región
16:00  22° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
17:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
18:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
19:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
21:00  20° Parcialmente nuboso
22:00 20° Nubes altas
23:00 20° Parcialmente nuboso

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 8 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
12:00  25° Nubes altas
13:00  26° Nubes altas
14:00 27° Nubes y claros
15:00  26° Parcialmente nuboso
16:00  25° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
17:00  20° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
18:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
19:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
21:00  19° Parcialmente nuboso
22:00  19° Parcialmente nuboso
23:00  18° Parcialmente nuboso

Clima en Tapalpa hoy, 8 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
12:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
14:00  19° Lluvia moderada con probabilidad de 60% en la región
15:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
16:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
17:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
18:00  17° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
19:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
20:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
21:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
22:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
23:00  15° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 8 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
12:00  27° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00  26° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
14:00  25° Parcialmente nuboso
15:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
16:00  24° Parcialmente nuboso
17:00  24° Parcialmente nuboso
18:00 23° Parcialmente nuboso
19:00  22° Parcialmente nuboso
20:00  20° Parcialmente nuboso
21:00  20° Parcialmente nuboso
22:00  20° Parcialmente nuboso
23:00  19° Cubierto

Con información de Meteored**

