El peso mexicano inicia esta mañana, 8 de agosto, con una apreciación frente al dólar.

Esta mañana, el tipo de cambio se cotizó en 18.5970 pesos mexicanos por unidad , lo que representa una apreciación del 0.09% de la divisa mexicana.

¿En cuánto se cotiza el dólar HOY, 8 de agosto en Banco Azteca?

Este 8 de agosto, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.60 pesos a la compra y 19.25 pesos a la venta.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 8 de agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.6765 pesos por dólar, según el Banco de México (Banxico), para este viernes 8 de agosto.

Tipo de cambio del dólar a peso viernes 8 de agosto de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banco Azteca 17.65 19.25 BBVA Bancomer 17.69 18.83 Banorte 17.40 18.95 Citibanamex 17.97 19.01 Scotiabank 17.60 19.30

Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 8 de agosto no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).

AS