El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refirió que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical “Ivo” —la cual se localizó a 275 kilómetros al sur de Cabo San Lucas y a 420 km al oeste de Cabo Corrientes—; canales de baja presión y el ingreso de humedad del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico; traerán lluvias puntuales muy fuertes, con una acumulación de agua de de 50 a 75 milímetros, en los estados de Durango, Sinaloa y Jalisco. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, hay cierta probabilidad de lluvia a la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá semi nublado; las temperaturas oscilarán en torno a los 28 y a los 16 grados centígrados, y el viento Suroeste alcanzará una velocidad de hasta 37 km/h.

¿A qué hora lloverá este 8 de agosto en Guadalajara?

En la urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra la probabilidad de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 6.3 mm— en el 90% de su región.

04:00 PM 25 °C Tormenta (60%) 05:00 PM 20 °C Tormenta (60%) 06:00 PM 20 °C Lluvia (60%) 07:00 a 08:00 PM 20 °C Lluvia (80%)

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que resultado de las bandas nubosas de “Ivo”, Jalisco tendrá, sobre todo, lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

