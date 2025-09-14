Feria del Cartón: Anuncian fechas para la edición 2025 en Parque Morelos

La Feria del Cartón y Día de Muertos es uno de los eventos más esperados del año en la Perla Tapatía, pues este es un espacio que de manera tradicional se instala en el Parque Morelos, donde se pueden encontrar todos los artículos necesarios para instalar un Altar de Muertos, a pequeña o a grande escala.

En este escenario, y con la temporada de Halloween y el Día de Muertos muy cerca, la página web de la feria ha comenzado a compartir los detalles de la edición 2025.

¿Cuándo será la Feria del Cartón y Día de Muertos este 2025?

De acuerdo con los organizadores, este 2025 la Feria del Cartón y Día de Muertos se desarrollará del martes 7 de octubre al martes 4 de noviembre en la Zona Centro de Guadalajara, con acceso completamente gratuito.

En el sitio, a modo de tianguis, los visitantes podrán encontrar todo tipo de productos relacionados con el Día de Muertos y la elaboración de altares, como calaveritas de azúcar, pan de muerto, papel picado, figuras de barro, flores de cempasúchil y mucho más.

Mira esto: Tlajomulco avanza en la entrega de apoyos a afectados por lluvias

Otros puestos ofertan disfraces, y también se pueden encontrar juegos mecánicos y otras atracciones para chicos y grandes.

Además, al recorrer sus pasillos, es imperdible consumir algunos de los platillos que ofrece la gastronomía local como el tejuino y el pozole, además del tradicional pan de muerto recién hecho.

La Feria del Cartón y Día de Muertos se realiza en Guadalajara desde hace más de 70 años, representando un gran impulso para la economía y el consumo local.

El Parque Morelos se ubica sobre la Calzada Independencia, a su cruce con la calle Juan Manuel. Una de las formas más sencillas de llegar en transporte público es abordar el Macrobús de la Calzada y bajar en la estación Alameda.

Lee también: Avanza la socialización del nuevo sistema de vigilancia C5 con vecinos de Providencia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

