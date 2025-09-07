Domingo, 07 de Septiembre 2025

Conoce el CLIMA de HOY, 7 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para este domingo 7 de septiembre de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

Según el pronóstico del clima se prevé tormentas en algunos Pueblos Mágicos de Jalisco hoy, 7 de septiembre. UNSPLASH/ C. Cabrera

Los Pueblos Mágicos de Jalisco son conocidos por su diversidad de flora y fauna, así como por las múltiples actividades para disfrutar. Tanto locales como turistas los visitan, atraídos por la gastronomía, la tradición y la cultura de cada uno de ellos. Estos destinos son una buena opción para visitar en este domingo 7 de septiembre.

El clima juega un papel clave al momento de planear una visita, ya que de él depende qué tan recomendable sea el viaje y si será posible seguir el itinerario sin contratiempos. Por eso, a continuación te compartimos el pronóstico del clima para este domingo 7 de septiembre en algunos de los principales Pueblos Mágicos de Jalisco:

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Clima en Mazamitla hoy, 7 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 17° Parcialmente nuboso
10:00 19° Parcialmente nuboso
11:00 20° Parcialmente nuboso
12:00 21° Parcialmente nuboso
13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
14:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
15:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
16:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
17:00  19° Nubes y claros
18:00  18° Nubes y claros
19:00  16° Nubes y claros
20:00 15° Nubes y claros
21:00  15° Parcialmente nuboso
22:00  14° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
23:00  14° Tormenta con probabilidad de 30% en la región

Clima en Chapala hoy, 7 de septiembre

Hora  Temperatura Se pronostica
9:00 20° Parcialmente nuboso
10:00 21° Parcialmente nuboso
11:00 22° Parcialmente nuboso
12:00 22° Parcialmente nuboso
13:00 22° Nubes y claros
14:00 23° Nubes y claros
15:00 23° Parcialmente nuboso
16:00 23° Nubes y claros
17:00 24° Nubes y claros
18:00 24° Nubes y claros
19:00 23° Parcialmente nuboso
20:00 22° Nubes y claros
21:00 21° Parcialmente nuboso
22:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
23:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región

Clima en Tequila hoy, 7 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 22° Parcialmente nuboso
10:00 24° Nubes y claros
11:00 26° Nubes y claros
12:00 27° Nubes y claros
13:00  29° Soleado
14:00  29° Nubes y claros
15:00  30° Nubes y claros
16:00  30° Nubes y claros
17:00 24° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
18:00  22° Tormenta con probabilidad de 50% en la región
19:00  21° Nubes y claros
20:00  21° Nubes y claros
21:00  21° Parcialmente nuboso
22:00 20° Parcialmente nuboso
23:00 20° Parcialmente nuboso

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 7 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 19° Nubes y claros
10:00 22° Parcialmente nuboso
11:00 23° Nubes y claros
12:00 25° Nubes y claros
13:00  26° Nubes y claros
14:00 27° Nubes y claros
15:00  27° Nubes y claros
16:00  27° Nubes y claros
17:00  25° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
18:00  22° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
19:00 20° Tormenta con probabilidad de 50% en la región
20:00  20° Parcialmente nuboso
21:00  19° Parcialmente nuboso
22:00  19° Parcialmente nuboso
23:00  19° Parcialmente nuboso

Clima en Tapalpa hoy, 7 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 18° Parcialmente nuboso
10:00 20° Parcialmente nuboso
11:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
12:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
13:00  22° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
14:00  22° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
15:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
16:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
17:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
18:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
19:00  18° Nubes y claros
20:00  17° Nubes y claros
21:00  16° Nubes y claros
22:00  16° Nubes y claros
23:00  16° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 7 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 22° Parcialmente nuboso
10:00 25° Nubes y claros
11:00 27° Nubes y claros
12:00 28° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00  29° Tormenta con probabilidad de 50% en la región
14:00  26° Tormenta con probabilidad de 90% en la región
15:00 25° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
16:00  23° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
17:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
18:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
19:00  22° Parcialmente nuboso
20:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
21:00  21° Parcialmente nuboso
22:00  20° Parcialmente nuboso
23:00  20° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored

