Según informes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este domingo 7 de septiembre, el huracán Lorena se ha disipado por completo en el Pacífico; sin embargo, la humedad y los nublados que dejó atrás han sido transportados por vientos fuertes en altura, lo que provocará precipitaciones significativas en el estado de Sonora.

Además, el paso de una onda tropical y la inestabilidad en la atmósfera media favorecerán lluvias de moderadas a fuertes en el occidente, centro, sur, sureste y la Península de Yucatán. En Jalisco también se esperan lluvias en diversas regiones, siendo más intensas al norte y al oriente del estado.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 7 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad del 40% en la región, así como tormentas con probabilidad del 50 porciento.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 7 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera nubes y claros con temperaturas mínimas de 19 grados centígrados y máximas de 21 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 21 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 50% en la región 20:00 20 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 21:00 20 grados centígrados Parcialmente nuboso 22:00 19 grados centígrados Parcialmente nuboso 23:00 19 grados centígrados Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

Te puede interesar: Lluvia de la madrugada deja afectaciones el AMG (VIDEOS)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS