A menos de tres meses de que deba operar, la construcción de la Ciudad Laboral lleva un avance de sólo 10%.

El inmueble deberá estar listo el 3 de octubre y albergará los nuevos 24 juzgados laborales.

El magistrado Daniel Espinosa Licón dijo confiar en que la obra se concluirá a tiempo, recordó que el proyecto está bajo la tutela del Instituto de Pensiones del Estado.

Argumentó que la obra contempla una construcción "ligera" con estructuras de concreto y paredes de tablarroca, con el mismo modelo de las salas de oralidad en el distrito judicial 1 de Puente Grande.

"Aunque no me tuvieran el edificio al cien por ciento, yo con dos salas orales que me tengan construidas se puede arrancar porque no vamos a comenzar con los 24 jueces que tenemos contemplados para el primer distrito. Al día de hoy tenemos presupuesto para la primer región tener cuatro jueces", informó.

Debe estar lista en septiembre

Espinosa Licón subrayó que el acuerdo es que antes de la última semana de septiembre esté terminado el edificio al 100%.

Explicó que comenzarán con 3 juzgados de competencia de conflicto individual y uno de conflicto colectivo.

Para las regiones del Estado requieren dos salas en Puerto Vallarta, una en Zapotlán el Grande, Ocotlán, Autlán y Lagos de Moreno; esas se edificarán con un subsidio federal, pero apenas hace unas semanas se lanzó la licitación para asignar la construcción.

"No es el tema de recursos, el motivo del bajo avance, creo que fue el tema de la licitación lo que entretuvo el tema de iniciar puntualmente con la obra", dijo.

Buscan plan B

El juzgador comentó que en caso de que no queden terminadas las salas, tienen el "plan b" de habilitar espacios provisionales en áreas de Ciudad Judicial que no son utilizadas.

El proyecto

La construcción de Ciudad Laboral arrancó el pasado 23 de mayo, tendrá un costo de 295.3 millones de pesos.

La sede de los juzgados laborales se ubicará en la colonia Jardines de Nuevo México de Zapopan. Estaba programado que la reforma laboral entrara en vigor el pasado primero de mayo pero la Cámara de Diputados lo pospuso para el próximo 3 de octubre.