Citan a constructor a declarar por Villa Panamericana; no lo atienden

Por una denuncia relacionada con Villa Panamericana el constructor, Francisco Cornejo Reynoso, fue citado a declarar por la Fiscalía General del Estado en Calle 14; el empresario acudió puntualmente, sin embargo, no fue atendido.

Previo a ingresar a las instalaciones, declaró: “No tengo absolutamente nada que temer, me he conducido siempre apegado al estado de derecho, confío en que la verdad prevalecerá”.

Cornejo Reynoso acudió acompañado por reconocidos empresarios como muestra de apoyo, se trata de: Luis Germán Cárcoba, Valentín González Cosío, José Luis González Íñigo y Jorge Corvera Gibson.

Por su parte, el abogado del constructor, Rodolfo Monarque, indicó desconocer de qué se le acusa a Cornejo Reynoso, “la denuncia no la conocemos puntualmente porque la Fiscalía con un método faccioso no nos ha dado la oportunidad de defendernos, de conocer puntualmente la denuncia; es sobre el tema Villas Panamericanas, desde luego”.

Cuestionó que a pesar de que la denuncia se presentó en 2015, sea tres años después que citen a su cliente. Han librado, dijo, una campaña compleja para restituir las violaciones de las garantías individuales de Cornejo Reynoso.

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía, Monarque explicó: “La diligencia no se pudo llevar, la ministerio público titular de la averiguación previa aquí estaba a la hora que nos citó, a la una; nos indica su actuario que la mandó llamar el Fiscal General a propósito de esa diligencia. No nos atendieron, no nos dieron ninguna explicación adicional”.

El abogado calificó este hecho como otra violación a las garantías del debido proceso y defensa adecuada del constructor.

Mencionó que se han tramitado varios amparos para corregir las situaciones que consideran violatorias a los derechos fundamentales de su cliente, y “vamos a tener que insistir sobre lo mismo y que un juez de amparo ponga orden en todos estos atropellos que se están dando en contra del arquitecto Francisco Cornejo”.

Otro de los puntos que señaló el abogado es que Cornejo Reynoso haya sido citado en una agencia de ministerio público especializada en delitos de abuso de autoridad, pese a que se trata de un empresario.

Francisco Cornejo Reynoso participó en la construcción de las Villa Panamericana, obra en la que se invirtieron más de mil 400 millones de pesos por parte de capital privado, Iprovipe y Pensiones del Estado.

En agosto del año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) acudieron a la Villa Panamericana a realizar una diligencia, como parte de una averiguación previa por posible fraude y desviación de recursos públicos. El entonces fiscal, Eduardo Almaguer, explicó que los guardias el inmueble no les permitieron el acceso, por lo que aseguraron la villa.

Al respecto, el abogado de Cornejo Reynoso manifestó: “En aquella ocasión se hizo una diligencia totalmente ilegal por parte de la autoridad, porque no nos dieron aviso ni la ocasión de defendernos, es parte de lo que queremos indagar, qué pruebas están gestionando a espaldas de nuestro defendido”.

NM