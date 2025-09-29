El Comité Técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden) aprobó un monto total de seis millones 716 mil pesos en apoyos económicos para menaje a 191 viviendas que resultaron afectadas por inundación debido al desbordamiento del Arroyo Seco en Tlajomulco, luego de las intensas lluvias del 8 de septiembre.

De los recursos aprobados, 80 por ciento corresponden a aportación estatal, mientras que el 20 por ciento restante será cubierto por el municipio. Del total de 200 viviendas que habían sido reportadas con daños el pasado 11 de septiembre, en nueve de ellas no se localizaron a los habitantes al momento de la verificación, por lo que no fueron validadas para recibir recursos.

Mantente informado: Lluvia del lunes por la mañana causa estragos en la ciudad

La evaluación final de afectaciones fue realizada por la Dirección de Protección Civil de Tlajomulco y corroborada por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS). El proceso de entrega de los apoyos se llevará a cabo a través de cheques conforme al listado de beneficiarios avalado.

En lo que va del año, nueve municipios de Jalisco han emitido declaratoria de emergencia para integrarse al Foeden y recibir los recursos de apoyo por desastres naturales. Estos son Tuxpan, Tototlán, —donde esta mañana el río Tajo se desbordó e inundó 100 viviendas, según información preliminar— Yahualica de González Gallo, Ocotlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Cocula, Ayotlán y La Barca.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

