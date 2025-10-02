Tractocamión con material explosivo vuelca en Carretera a Morelia

En este momento elementos de Protección Civil Jalisco atienden la volcadura de un tractocamión en la Carretera a Morelia en el kilómetro 107 a la altura del crucero de Huejotitán en Jocotepec. Los oficiales trabajan en coordinación con Bomberos municipales.

El vehículo accidentado transportaba 26.9 toneladas de un material que es utilizado como explosivo para labores de minería. No obstante, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) confirmó que no se presenta riesgo de detonación debido a que el material transportado se encuentra en estado inerte y requiere un agente detonante para su activación.

El tractocamión se encuentra volcado a un costado de la vía, por lo que hay circulación parcial en sentido hacia Jocotepec por el carril de "alta". No se reportan personas lesionadas derivado del incidente.

Además de las autoridades mencionadas, personal de la Comandancia Regional de Poncitlán apoya en las labores de normalización en la circulación de la vía.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB