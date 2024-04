Chema Martínez: “Guadalajara será una ciudad de derechos”

El candidato a la alcaldía tapatía por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, José María “Chema” Martínez, aseguró que “frente a la situación actual de desigualdad que se vive en el municipio, debido a la inacción e indolencia de los gobiernos naranjas, urgen acciones para generar un cambio humanista; Guadalajara será una ciudad de derechos”.

El candidato participó en el Foro Actúa, organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), espacio donde participaron más de 150 estudiantes. Por su parte, los jóvenes cuestionaron al candidato para conocer su proyecto de ciudad.

Al destacar temas de seguridad, medio ambiente, servicios públicos y vivienda, el morenista garantizó que en su Gobierno habrá un trabajo arduo para que Guadalajara sea incluyente, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Nuestra característica es que hay más adultos mayores y personas con movilidad reducida. Tenemos que hacer que haya banquetas parejitas, pero también tenemos que garantizar que no haya más baches mata llantas. Además, Guadalajara no está conectada, hoy depende de modelos de transporte que son negocio, porque han quitado frecuencia y derrotero. Necesitamos conectarla porque no sólo abona a una movilidad en lo urbano, sino en la seguridad. Tenemos que tener elementos para una movilidad incluyente”.

La crisis de vivienda fue otra de las preocupaciones expresadas por jóvenes universitarios, y en este sentido el candidato refirió que buscará construir mil viviendas accesibles para jefas de familia, jóvenes que se quieren independizar y personas con movilidad reducida, ya que en la actualidad es impensable rentar una vivienda digna por los altos costos.