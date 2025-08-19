Derrota en el Congreso

Trasciende que en el Congreso del Estado el sindicato minoritario ya está en la cuenta regresiva. Nos dicen que estaban confiados en que, con grillas y buenos deseos, les soltarían un recurso que legalmente nunca les correspondió. Pero la Comisión de Administración, con resolución en mano del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, decidió cumplir y reconocer al sindicato mayoritario que lidera César Íñiguez. ¿Qué tal?

La joya del asunto fue un amparo del sindicato chico, donde argumentaron que la alineación de astros, chacras y mantras conspiró contra ellos. Sí, así como lo lee: una defensa esotérica versión Congreso. Parece chiste que esos sean los abogados que llevan sus causas, pero no.

Ojalá alguien les explique que cuando los hechos ya están consumados, el amparo no funciona ni con incienso ni con cuarzos. ¿O qué?



* * *



En el Congreso de Jalisco ya se relamían los bigotes con la idea de subirse el sueldo en 2026, pero llegó Miguel de la Rosa, coordinador de Morena, a aguarles la fiesta. El legislador adelantó que su bancada no respaldará el proyectado incremento salarial para las y los diputados, dejando a más de uno con el gesto congelado.

El detalle es que el alza forma parte sólo del anteproyecto del presupuesto aprobado la semana pasada, un borrador que todavía debe pasar por el Ejecutivo estatal.

Pero mientras unos ya soñaban con la cartera más gordita, Morena salió a recordarles que, al menos en el discurso, no están para repartirse el pastel… aunque todos saben que, a todos, les encanta el betún.



* * *



A diferencia de Morena en Jalisco, donde siguen deshojando la margarita, las asambleas distritales de Movimiento Ciudadano resultaron nutridas y entusiastas.

Las 13 asambleas realizadas en distintas regiones del Estado sirvieron para elegir a las y los 852 delegados que definirán a los nuevos órganos de gobierno del partido naranja y a su dirigente, Mirza Flores, quien deberá esperar el proceso y la Convención del próximo 6 de septiembre, donde será ungida como coordinadora estatal.

Nos dicen que se demostró el poder de convocatoria de Mirza, pues todas las asambleas registraron asistencia a tope. Acudieron presidentes municipales emecistas y liderazgos regionales. En total, cerca de 19 mil personas.

La meta es el 2027.

