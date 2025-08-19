Ofrecen borrar multas en 3 días

Despachos jurídicos y abogados ofrecen en Facebook la eliminación “exprés” de multas viales.

“Elimina tu adeudo vehicular en 3 a 7 días”, consigna la publicidad.

Consulté un despacho al azar:

-¿Tiene eliminación inmediata de multas?

-Sí, es el servicio exprés. Varía entre 2 a 5 días hábiles.

-¿Es vía juicio de nulidad?

-No.

-¿Entonces cómo se elimina la multa?

-Vía Exprés.

En mi columna “Quitamultas sin castigo” consigné el desfalco por 106 mdp de una red de corrupción de cinco funcionarios estatales que eliminaron 114 mil multas irregularmente en 2023.

La auditoría abarcó de enero a septiembre de 2023, ¿pero cuánto tiempo ha operado la red? Las ofertas en Internet son indicios de que continúa. Explico por qué.

La impugnación de una multa vía juicio de nulidad tarda hasta seis meses. También demora varias semanas la inconformidad que un ciudadano puede interponer directamente ante el Jurídico de la Secretaría de Seguridad Jalisco.

¿De qué otra manera podría eliminarse una multa en tan poco tiempo y con una garantía del 100%?

La red de corrupción que descubrió la Contraloría estatal operaba a través de funcionarios que tenían llaves informáticas personalizadas para eliminar multas en el sistema.

Hay cinco funcionarios señalados con nombre y apellido en una denuncia de la Contraloría estatal presentada hace más de un año ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco.

La inacción de la Fiscalía Anticorrupción, pese a la solidez de las pruebas, se vuelve indirectamente en una protección cómplice.

Tres de los cinco involucrados en la red de corrupción de quitamultas continúan en la administración estatal: Kadal N; Francisco N y Yolistli Yaznna N. Otras dos señaladas, Paola Estefanía N y Lizbeth Catalina N, apenas fueron dadas de baja en marzo.

Una investigación de este tipo amerita al menos una separación del cargo para realizar la investigación.

Los funcionarios involucrados son policías viales en funciones administrativas. Al tener un cargo de seguridad, su nombre no es público en las nóminas de transparencia para corroborar en qué área se desempeñan.

La corrupción en la Policía Vial se ha normalizado a tal grado que nos hace preguntarnos de qué tamaño son las redes de protección institucional y hasta dónde llegan.

P.D.

Pedí versión de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, pero la vocería me negó una entrevista o comentario al no haberlos “consultado” antes de publicar la columna de ayer.

Ojalá se reconsidere la postura institucional ante un tema de interés público. Estamos ante una red de corrupción que ha causado un daño de 106 mdp al erario, cantidad mucho mayor que las “mordidas” por las que suele procesar la dependencia a policías viales.

jonathan.lomeli@informador.com.mx